Trasladado al hospital un joven herido por arma blanca en Maracena (Granada)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de un suceso en el que un joven ha resultado herido por arma blanca y trasladado a un centro hospitalario este pasado miércoles por la noche en la ciudad granadina de Maracena.

En concreto, el instituto armado ha confirmado el comienzo de la investigación "en torno a las heridas sufridas por una persona tras una agresión con arma blanca" en la calle Carreterías, y ha precisado que no hay detenidos y que el herido fue trasladado al hospital y está fuera de peligro.

Por su parte, el servicio de emergencias 112 ha señalado que recibió un aviso en torno a las 23,00 horas de un comunicante que aseguraba haber escuchado "un golpe muy fuerte" y haber visto correr a gente por la calle en torno a este suceso. El 112 activó en ese momento a Policía Local y a Guardia Civil.

Fuentes conocedoras del caso consultadas por Europa Press han apuntado que el herido es un varón de unos 20 años y que ni la víctima ni el presunto agresor o agresores son residentes en Maracena.