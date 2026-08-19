Trece personas pasan la noche en un albergue tras los desalojos por los seísmos en Las Gabias (Granada)

Personas desalojadas de varios edificios en Las Gabias el martes 15 de agosto de 2026 durante el episodio sísmico en Granada y su área metropolitana con dos terremotos de 4,8 Mw. - AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Trece personas residentes en el municipio granadino de Las Gabias han pasado la noche de este pasado martes a este miércoles en un albergue Inturjoven de la Consejería de Juventud de la Junta de Andalucía después de que unos 600 vecinos de esta localidad fueran desalojados de sus casas en seis edificios en los que se detectaron daños estructurales por el episodio sísmico en Granada capital y su área metropolitana.

Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, la alcaldesa de Las Gabias, Meri Sábada, quien ha detallado que un equipo de emergencia de obras está actuando: "Se están apuntalando los pilares que han sufrido el daño tras el movimiento sísmico", ha dicho, a la vez que ha agradecido a todas las empresas que han ofrecido a su personal "para poder realizar los trabajos desde primerísima hora de esta mañana --de miércoles--".

Sábada ha explicado la regidora la mayoría de los vecinos desalojados "tenían familiares, amigos, con los que automáticamente contactaron y se fueron con ellos en esa hora de incertidumbre y de miedo", mientras que desde el Ayuntamiento se habilito un espacio municipal para atender a primeras horas de la jornada del martes.

En cuanto a los residentes que finalmente han requerido de realojamiento por parte de los organismos, la alcaldesa ha precisado que fueron "13 personas de distintas familias que no tenían donde pasar estos momentos tan complicados" y que han pasado la noche en el albergue Inturjoven de Granada. "Se les está prestando todos los servicios de apoyo desde el propio albergue", ha expuesto.

Respecto al ambiente en Las Gabias tras la noche de seísmos, Sábada ha manifestado que "sigue existiendo miedo porque las réplicas continúan, hemos tenido réplicas a lo largo de la noche". La alcaldesa ha subrayado que persiste "ese miedo a qué va a pasar en las próximas horas, en los próximos días, hasta cuándo van a estar estos temblores activos".

La regidora también ha indicado que las personas desalojadas están siendo informadas gracias a "la labor que el administrador de fincas que gestiona las comunidades de esos edificios está realizando también de apoyo".

POSIBLE RETORNO A SUS VIVIENDAS ESTE MIÉRCOLES

Sobre el regreso de los vecinos a sus viviendas, la alcaldesa ha señalado que "a lo largo de esta jornada posiblemente puedan volver a sus domicilios porque ya esté la zona asegurada y ya no corra ningún riesgo en caso de que surgiera algún otro temblor".

La alcaldesa ha enfatizado que "no se puede prever un terremoto, pero sí la manera en que se actúa ante una situación de estas características", y al respecto ha recordado que el Ayuntamiento activó inmediatamente su plan de emergencia local y ha señalado que actualmente el Consistorio mantiene todos los servicios operativos y ofrece información a los vecinos.

"Estamos supervisando distintas incidencias que han llegado, no solamente por los edificios que fueron desalojados, sino de otros lugares también del municipio, que no revisten gravedad", ha señalado.

GÓJAR ATIENDE A LAS INCIDENCIAS, SIN DAÑOS ESTRUCTURALES

También en Canal Sur Radio, el alcalde de Gójar, José Joaquín Prieto, ha valorado las consecuencias del episodio sísmico, que ayer registró su mayor seísmo de 4,8 Mw con epicentro en su localidad, y ha destacado que "ha habido simplemente pequeñas incidencias que son fisuras, no ha habido daños estructurales ninguno".

Prieto ha subrayado la importancia de trasladar tranquilidad a los vecinos, y ha señalado que "las edificaciones se han comportado muy bien porque las normas sísmicas que se le aplican en la construcción han funcionado". El alcalde ha explicado que desde el pasado sábado --cuando de madrugada se produjo un seísmo de 4,8 Mw-- han estado "revisando todos los edificios, tanto oficiales como los edificios particulares que nos habían hecho esa demanda".

Respecto al estado emocional de la población, Prieto ha reconocido que hay inquietud ante la posibilidad de nuevos terremotos de mayor magnitud; y ha señalado que, si bien inicialmente esperaban que los movimientos sísmicos fueran decreciendo "igual que pasó cuando en el año 21 en Chauchina y Santa Fe, pero sin embargo este martes se vio que no, que hubo otro terremoto con casi la misma intensidad --que el del sábado--".

El alcalde ha indicado que desde el Ayuntamiento de Gójar están enfocando sus esfuerzos en transmitir pautas de comportamiento durante los episodios sísmicos a través de redes sociales. Por último ha señalado que el Consistorio mantiene la actividad ordinaria, "porque es la mejor forma" de seguir adelante: "Somos un punto de irradiar tranquilidad y el ayuntamiento está funcionando con total normalidad".