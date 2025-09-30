Una treintena de expertos de 16 organizaciones de seis países debatirán en Córdoba sobre seguridad acuática

Cartel del Encuentro de Expertos en Seguridad Acuática que se celebrará en Córdoba. - FLASS

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de expertos de 16 organizaciones de seis países debatirán el estado de la seguridad acuática, desde diversos prismas, en una reunión internacional que tendrá lugar a finales del próximo octubre en Córdoba, donde la Asociación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo (Flass) organiza el primer Encuentro de Expertos en Seguridad Acuática (EESA).

Según ha informado la organización en una nota, pra ello cuenta con la colaboración de la Asociaciación Española de Prevención de Ahogamientos (AEPA) y de la asociación italiana Pandora APS-ASD. Además, participan otras dos entidades asociadas a la Flass, la mexicana Ressa, Rescate y Seguridad Acuática, y la Federación Portuguesa de Nadadores Salvadores (Fepons).

El Encuentro de Seguridad Acuática, que cuenta con el apoyo económico del Ayuntamiento de Córdoba, se divide en dos bloques de debate, en los que intervendrán las personas expertas de organizaciones de Portugal, Mexico, Uruguay, Costa Rica, Ciudad del Vaticano y España.

Por una parte, se abordará en una mesa la temática de la primera intervención acuática y terrestre y también la gestión y formación para salvar vidas y, por otra, la falta de socorristas, mientras que en otra mesa se tratará la formación y el acceso al mercado laboral del socorrista, el intercambio internacional de profesionales y la modalidad deportiva de salvamento y socorrismo en la formación temprana de socorristas.

La cita de Córdoba se articula sobre seis objetivos, que son la visibilización de la situación de la seguridad acuática, el impulso de políticas públicas para establecer normativas que exijan la capacitación en primeros auxilios, y el fortalecer redes de respuesta creando alianzas entre instituciones públicas y privadas.

También se busca analizar la legislación en materia de formación de socorristas, las causas de la precariedad laboral del sector y la falta de jóvenes que acceden a esta formación; generar sinergias para el intercambio de socorristas profesionales entre países y, por último, colaborar en el desarrollo de acuerdos para la realización de acciones de promoción del socorrismo como yacimiento de empleo joven.

La Flass tiene presencia directa en 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Ciudad del Vaticano, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Guatemala, Italia, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

Esta organización internacional, con 25 entidades asociadas, es independiente de cualquier otra organización y apolítica, no admite discriminación por razón de raza, sexo o religión o cualquier otra circunstancia, y basa su funcionamiento en la cooperación, la colaboración, la solidaridad y el intercambio de conocimiento entre sus integrantes. La Flass cumple 20 años de existencia este 2025.