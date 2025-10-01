Una treintena de usuarios del Centro de Participación Activa Jaén-Catedral conoce la Diputación y sus funciones

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Jaén, Francisca Medina, ha recibido este miércoles a una treintena de usuarios y usuarias del Centro de Participación Activa Jaén-Catedral durante la visita que han realizado al Palacio Provincial.

Además de conocer la historia y las principales dependencias de esta sede, la también diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud les ha explicado las competencias y los servicios que se prestan desde la Administración provincial, con especial incidencia en las políticas sociales y las líneas de trabajo que se llevan a cabo con las personas mayores.

"Recibimos, en el Día Internacional de las Personas Mayores, a los usuarios y usuarias del Centro de Participación Activa Jaén-Catedral en una visita a la Diputación Provincial, una institución cercana que vela por los municipios jiennenses, ya que son nuestra razón de ser", ha resaltado.