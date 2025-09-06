Tres afectados por inhalación de humo tras un incendio en la cochera de una vivienda de Lupión (Jaén)

JAÉN 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo y una de ellas ha precisado evacuación hospitalaria tras el incendio en la cochera de una vivienda registrado este pasado viernes en Lupión (Jaén), según ha informado en un comunicado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se produjo en una casa ubicada en la calle Ramón y Cajal del citado municipio minutos después de las 19,30 horas de este pasado viernes, cuando el 112 recibió un aviso por una moto que estaba ardiendo en el garaje de una vivienda.

Desde la sala coordinadora se activó entonces a los Bomberos de Úbeda (Jaén), a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los servicios sanitarios han indicado al 112 que, como consecuencia del incendio, tres personas resultaron afectadas por humo; en concreto, un hombre y una mujer, que fueron atendidos en el lugar por los servicios médicos, y otro hombre, del que tampoco se conocen más datos, que fue trasladado al hospital San Juan de la Cruz de Úbeda.

Los Bomberos confirmaron al 112 que el incendio afectó a la cochera, y que la vivienda sólo se vio afectada por humo, que fue ventilado. Las llamas provocaron daños materiales en la moto y en varios enseres como ropa y muebles que había almacenados en el garaje. Los inquilinos de la casa --un hombre y una mujer--, fueron evacuados y han pernoctado en casa de familiares en la noche de este pasado viernes.