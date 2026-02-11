Tres de cada cuatro embalses de la CHG se sitúan a más del 80% de su capacidad tras el tren de borrascas

Imagen de la presa del Gergal dentro del término municipal de Guillena (Sevilla) aliviando agua. A 11 de febrero de 2026 en Aznalcóllar (Sevilla).- Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de embalses pertenecientes al organismo responsable de la mayor parte de los pantanos radicados en Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que han superado una acumulación de agua superior al 80% respecto a su capacidad total es de 40, lo que supone un 75,47% del total.

Según datos actualizados a miércoles, 11 de febrero, ofrecidos por la confederación en su portal web y consultados por Europa Press, Córdoba es la provincia que presenta un mayor número de pantanos con registros superiores al 80%, con trece de los quince adscritos al CHG. Así, tan solo el pantano de Iznájar, con un 54,14% de agua acumulada, y el embalse de La Breña II, con un 69,49%, no han alcanzado el mencionado corte tras la sucesión de borrascas que ha afectado a la comunidad andaluza en general.

En concreto, los embalses cordobeses que contienen más de un 80% de agua respecto a su capacidad útil definida por cada embalse --es decir, la capacidad esperada que se almacene normalmente--, son el pantano de Yeguas, con 103,07% de agua embalsada; San Rafael Navallana, con 102,85%; Martín Gonzalo, con 101,2%; Guadalmellado, con 96,77%; Puente Nuevo, con 96,71%; Bembézar, con 96,7%; Sierra Boyera, con 95,34%; la derivación del Retortillo, con 95,28%; Arenoso, con 94,5%; Vadomojón, con 91,32%; Retortillo, con 89,49%; Guadanuño, con 88,66% y Hornachuelos, con 88,29%.

Tras Córdoba, tanto Sevilla como Jaén son las provincias que registran un mayor número de embalses con agua acumulada superior a la citada cifra, con once cada una. No obstante, la provincia hispalense lo hace con menos pantanos que son competencia de la mencionada confederación (doce) que la jiennense (quince).

De esta forma, según ha reflejado el portal en línea de la CHG, el pantano del Huesna es el único sevillano que no ha superado dicho corte, con un 74,48%. El embalse de El Agrio supera con creces el valor de capacidad máxima útil, con un 117,57%. Le sigue el de Gergal, con 106,4%; Los Melonares, con 105,81%; José Torán, con 102,88%; Zufre --de Huelva, pero adscrito a la 'zona Sevilla'--, con 100,34%; La Puebla de Cazalla, con 100,14%; La Torre del Águila, con 95,49%; Aracena --pasa por la misma circunstancia que Zufre--, con 93,21%; El Pintado, con 91,87%; Cala, con 85,05% y La Minilla, con 83,49%.

En cuanto a los pantanos jiennenses, tan solo La Fernandina, con un 78,77% de agua embalsada a 11 de febrero; El Tranco de Beas, con 67,75% y Giribaile, con 51,03%, no han alcanzado el 80%. En cambio, Dañador es el pantano de Jaén que alberga más cantidad de agua, con un 105,5%. Le siguen, Montoro III --de Ciudad Real, pero perteneciente a la llamada 'zona Jaén' por la CHG--, con 104,51%; Siles, con 103,88%; Fresneda --pasa por la misma circunstancia que Montoro III--, con 103,41%; Guadalén, con 103,19%; Jándula, con 102,82% y Aguascebas, con 102,16%.

El resto de embalses bajo el control del CHG que se encuentran en la provincia de Jaén y que superan el 80% de agua acumulada en sus reservas, pero que no han superado el cien por cien de la capacidad útil de operación, son Encinarejo, con 94,26%; Quiebrajano, con 92,67% y Guadalmena, con un 82,61%.

En cambio, contrasta la situación de los pantanos pertenecientes al dominio del CHG en la provincia de Granada, puesto que tan solo cinco de sus once embalses han superado el 80% de aguas contenidas en sus reservas. Esta situación anómala respecto a las otras tres zonas se ha saldado con El Portillo, con 100,91%; Cubillas, con 100,89%; La Bolera, con 95,19%; Quéntar, con 88,64% y Colomera, con 82,49%, como los únicos pantanos que han superado dicho corte.

En esta línea, son tres los embalses granadinos bajo control del CHG que no han alcanzado ni la mitad de agua acumulada en sus reservas. En concreto, Negratín, con un 43,5%; Francisco Abellán, con un 42,95% y el contraembalse de Los Bermejales, con tan solo un 6,49% --su embalse principal presenta una acumulación del 58,49%--, reflejo de que la parte oriental de la región ha acusado precipitaciones de menor intensidad desde que comenzaron la sucesión de borrascas.

Bajo este contexto de lluvias intensas en la comunidad andaluza, 50 de los 53 pantanos (94,34%) pertenecientes a la CHG presentan un registro de agua acumulada en la actualidad superior a la media registrada en la última década, con el citado contraembalse del pantano de los Bermejales (Granada), Hornachuelos (Córdoba) y Víboras (Jaén), como únicas excepciones.

DESEMBALSES DESDE EL INICIO DEL TEMPORAL

El paso del tren de borrascas por la comunidad ha generado multitud de incidencias notificadas al Servicio de Emergencias 112 Andalucía, desprendimientos de laderas, carreteras cortadas e incluso centros escolares clausurados durante varias jornadas.

Una de las medidas aplicadas para paliar la gran cantidad de precipitaciones acumuladas por metro cuadrado, que incluso propiciaron que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decretara avisos naranjas y rojos por fuertes lluvias, ha sido el desembalse de la mayor parte de los pantanos andaluces.

En esta línea, fuentes de la CHG han confirmado a Europa Press que hasta 37 pantanos han desembalsado desde el comienzo de la crisis meteorológica e hidrográfica que ha azotado a la región andaluza, siendo la provincia cordobesa en la que más se ha tenido que recurrir a esta medida, con doce pantanos desembalsados. Le sigue muy de cerca Sevilla, con diez, y Jaén, con nueve. Por su parte, Granada registra cuatro desembalses y la provincia onubense otros dos.

Los pantanos cordobeses que han recurrido a esta medida para hacer frente al temporal son Yeguas, Martín Gonzalo, Guadalmellato, San Rafael Navallana, Vadomojón, Guadanuño, Sierra Boyera, Puente Nuevo, Bembézar, Retortillo, Fresneda y Montoro.

Por su parte, los diez hispalenses corresponden a José Torán, Puebla de Cazalla, Huesna, Pintado, Melonares, Cala, La Minilla, Gergal, Torre del Águila y Agrio. Asimismo, los desembalsados en la provincia de Jaén son Aguascebas, Dañador, Guadalén, Siles, Quiebrajano, Víboras, Rumblar, Jándula y La Bolera. A ellos se les añaden los pantanos granadinos de Portillo, Cubillas, Quéntar y Canales, así como los onubenses incluidos en la 'zona Sevilla' de Aracena y Zufre.