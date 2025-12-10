Tres detenidos acusados de robo con violencia y usurpación de identidad para adquirir móviles en Córdoba

Operación de la Guardia Civil en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). - GUARDIA CIVIL

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) a tres personas como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación, otro delito de usurpación de identidad para adquirir móviles y pertenencia a grupo criminal.

Según ha informado la Benemérita en una nota, el día 17 de enero de 2025 se cometió un robo con violencia e intimidación en la localidad cordobesa de Alcaracejos, donde autores desconocidos tras sorprender y abordar de manera violenta a la víctima, lo maniataron y le sustrajeron unos 500 euros, un reloj valorado en unos mil euros y su documentación personal.

Tras el desarrollo de la investigación realizada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pozoblanco, unido a los datos de las inspecciones practicadas por los agentes en las inmediaciones del lugar donde se cometió el robo, lograron indicios suficientes de la participación en el mismo de tres personas, las cuales habían utilizado pasamontañas para ocultar su rostro.

Ante ello, los agentes orientaron sus investigaciones hacia estas personas, lo que permitió comprobar que las mismas habían utilizado la documentación personal sustraída a la víctima y habían usurpado su identidad para adquirir varios teléfonos móviles.

Después de disponer de suficientes indicios de la presunta participación en el delito investigado de un grupo criminal compuesto por tres personas, han detenido a los mismos como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, usurpación de identidad y otro de pertenencia a grupo criminal. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.