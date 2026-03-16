Tres detenidos en Granada acusados de explotar sexualmente a varias mujeres en pisos turísticos

Detención en la operación 'Janeiro' contra la explotación sexual en Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Centro de Granada a dos hombres de 37 y 31 años y a una mujer de 44 acusados de explotar sexualmente a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad, confinándolas en pisos turísticos donde eran obligadas a ejercer la prostitución de forma ininterrumpida y bajo el control de un sistema de videovigilancia.

Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial. Están acusados de delitos de trata de mujeres con fines de explotación sexual, de favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores.

La investigación comenzó en agosto del pasado año a raíz de una denuncia de una mujer de nacionalidad brasileña que había sido captada en su país aprovechando su situación de vulnerabilidad, ya que no contaba con ingresos fijos y tenía cargas familiares.

El modus operandi utilizado en este caso consistía en pagar a las mujeres captadas un billete de avión hasta España, pasando los controles fronterizos como turistas para, posteriormente, viajar hasta Granada en autobús.

Una vez en la ciudad eran confinadas en un piso turístico con sistema de videovigilancia, según ha informado este lunes el Cuerpo Nacional de Policía.

Seguidamente, los integrantes de este grupo criminal obligaban a estas mujeres a ejercer la prostitución para pagar la supuesta "deuda" contraída al venir a España, quedándose todo el dinero generado por dicha actividad.

Una vez saldada la "deuda" se les ofrecía la alternativa de seguir ejerciendo la prostitución con un 50 por ciento de ganancia o bien quedar en la calle en situación irregular.

Las mujeres eran obligadas a atender toda clase de clientes, atraídos a través de anuncios en páginas web, durante las 24 horas del día y durante todos los días de la semana, siendo controladas por un sistema de videovigilancia y sin poder salir al exterior.

Durante el transcurso de la investigación se han localizado más de una decena de pisos turísticos que habrían sido utilizados por la organización criminal para estos fines con contratos de larga duración.

Tres de ellos fueron registrados y se hallaron cerca de 6.600 euros, material informático, tarjetas de crédito, documentación contable y cámaras de videovigilancia.