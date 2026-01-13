Tres detenidos en Jaén acusados de formar parte de un grupo criminal dedicado a robos con alunizajes

Rueda de prensa donde se ha informado de la operación Ferro - EUROPA PRESS

JAÉN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas acusadas de formar parte de un grupo criminal especializado dedicado a los robos mediante alunizaje. Ha sido en el marco de la operación bautizada como Ferro.

La investigación comenzó en noviembre de 2025 tras un robo en un establecimiento en Jaén capital donde se sustrajeron 48 jamones valorados en cerca de 10.000 euros. Lo hicieron tras empotrar un vehículo robado dentro del establecimiento.

El grupo sustraía principalmente vehículos de las marcas Seat, Vokswagen y Audi, que utilizaban para cometer delitos o vender por piezas, actuando con gran especialización técnica. En los registros realizados, se recuperaron vehículos robados, piezas, herramientas, jamones, munición y equipos informáticos.

A los detenidos se les imputan varios robos con fuerza, sustracciones de vehículos y daños por incendio en Jaén y otras provincias. La operación sigue abierta.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado en rueda de prensa que este tipo de delitos, por sus características y por afectar directamente al sector comercial, generan "una lógica preocupación social y una sensación de inseguridad que, en muchas ocasiones, no se corresponde con los datos reales de criminalidad en la provincia, que siguen siendo especialmente positivos".

En este sentido, ha indicado que Jaén presenta una de las tasas de criminalidad más bajas de España, cerca de veinte puntos por debajo de la media nacional, y que se esclarece aproximadamente la mitad de los delitos denunciados.

Fernández ha atribuido estos resultados al trabajo continuado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al refuerzo de medios impulsado por el Gobierno de España y a la coordinación institucional. Finalmente, el subdelegado ha incidido en el compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana y con el respaldo permanente a la labor de la Policía Nacional en la provincia de Jaén.