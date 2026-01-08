Tres detenidos en Linares (Jaén) por un robo al descuido tras distraer a la víctima a la salida de un comercio

Dinero y objetos recuperados por la Policía Nacional. - CNP

JAÉN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Linares (Jaén) a tres personas por la presunta comisión de un delito de hurto al distraer y aprovechar el descuido de la víctima cuando salía de un comercio.

Formaban parte de una organización criminal que actuaban de manera itinerante, cometiendo hechos similares por toda España, y uno de ellos tenía vigentes tres órdenes de detención por otros grupos de Policía Judicial del CNP, así como una orden de detención acordada por la autoridad judicial.

Los arrestados abordaron a la víctima a la salida de un establecimiento comercial de Linares y, tras preguntarle uno de ellos por una dirección, otro aprovechó el descuido para sustraerle el bolso que había depositado en el asiento del copiloto de su coche.

Tras darse a la fuga, se dirigieron a dos entidades bancarias, donde utilizaron la tarjeta bancaria de la víctima y realizaron extracciones de dinero por un total de 3.290 euros, según ha informado este jueves el CNP.

Una vez conocidos los hechos por la Policía Nacional, agentes de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Linares establecieron un cierre de los accesos y salidas de la ciudad. Localizaron a los presuntos autores y procedieron a su detención y a la recuperación de los efectos sustraídos y del dinero que habían extraído de los cajeros.

Esta organización se caracterizaba por el empleo de un 'modus operandi conocido como método de la siembra. Consiste en que, una vez seleccionada la víctima en un aparcamiento de un establecimiento comercial, uno de los miembros, deposita unas monedas junto a la puerta del conductor, y le indica que se le ha caído dinero a suelo.

Aprovechando que su víctima suele ir cargada de bolsas de compra y que se agacha para recoger las monedas, otro de los miembros de la organización abre la puerta del acompañante del conductor y le hurta el bolso con los efectos que tiene en su interior. Así, cuando se da cuenta de que no tiene su bolso, los delincuentes han huido del lugar, llevándose consigo sus efectos.