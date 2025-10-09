Tres detenidos en la operación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en Peñarroya (Córdoba)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil del Puesto de Peñarroya-Pueblonuevo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en la operación contra el tráfico de drogas que se desarrolla desde primeras horas de este jueves en zonas del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo, donde se han registrado tres inmuebles.

Según han informado fuentes cercanas al caso, en este operativo se han intervenido distintas cantidades de sustancias estupefacientes y continúan abiertas las diligencias.

Para las labores se han desplegado unos 40 agentes de la Benemérita, de la Unidad de Seguridad Ciudadana, junto a otras patrullas, contando con la colaboración de la Policía Local.

Dicha operación se une a las llevadas a cabo contra el narcotráfico este miércoles en Bujalance, con nueve hombres detenidos y cuatro registros domiciliarios en los barrios de Ronda Sur y Santiago; el día 30 de septiembre en Baena, con seis detenidos y siete registros en el barrio de San Pedro, y el día 17 de septiembre en Palma del Río, con cinco detenidos y tres registros.