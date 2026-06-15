Tres detenidos, uno ya en prisión, tras desmantelar un punto de venta de drogas en Almodóvar del Río (Córdoba)

Droga y efectos intervenidos por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Almodóvar del Río (Córdoba) a tres personas, una ya en prisión, e investigado a una cuarta por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado frente a un centro educativo de la localidad.

Según informa la Benemérita en una nota, la investigación se inició tras detectar los agentes una intensa actividad relacionada con el tráfico de drogas en un área cercana a un centro educativo de la localidad. Por ello, el equipo ROCA que la Guardia Civil de Córdoba tiene desplegado en esa zona estableció un dispositivo diseñado para obtener pruebas de la actividad ilícita, que permitió, no solo acreditarla, si no localizar el inmueble desde el que se estaba llevando a cabo.

Durante las pesquisas, la Guardia Civil constató, además, la frecuente presencia de menores en las inmediaciones y la realización de transacciones de droga en el entorno del centro educativo, circunstancia que incrementaba la gravedad de los hechos investigados y la alarma social generada entre los vecinos.

Una vez obtenidos los indicios necesarios, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro de la vivienda utilizada como centro de distribución de sustancias estupefacientes, interviniendo los agentes de la Guardia Civil en el registro unos 160 gramos de cocaína; 110 gramos de metanfetamina; 1,1 kilos de marihuana y unos 225 gramos de hachís, además de 9.200 euros de dinero en efectivo, así como útiles empleados para la manipulación, dosificación y distribución de la droga.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha logrado eliminar un punto de venta de drogas especialmente perjudicial por su proximidad a un centro educativo y su incidencia directa sobre menores de edad, reforzando la seguridad ciudadana, la salud pública y la protección de los jóvenes de la localidad.

La operación se ha saldado con la detención de tres personas y la investigación de una cuarta, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. Las personas detenidas, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, decretando esta el ingreso directo en prisión de uno de los detenidos.