Tres y dos años de prisión para dos hombres tras robar una bicicleta en una casa habitada de la provincia de Córdoba

Archivo - Fachada del TSJA, en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de prisión de tres años y un día y de dos años, respectivamente, impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba a dos hombres, el primero con la agravante de multirreincidencia y ambos con la atenuante de drogadicción, como autores de un delito de robo con fuerza en casa habitada, tras robar una bicicleta de carretera y demás material ciclista valorado en un total de 1.435 euros.

Según recoge la sentencia, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por los acusados y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación.

Así las cosas, la sentencia recoge que los hechos ocurrieron sobre las 15,30 horas del 12 de noviembre de 2022, cuando los acusados, "puestos de común acuerdo en obtener un beneficio ilícito para obtener dinero y seguir consumiendo drogas", llegaron hasta las inmediaciones de un domicilio en la provincia de Córdoba.

Una vez allí, "mientras el primero se quedaba en el vehículo a bordo del que iban ambos y vigilaba", el otro individuo "accedió por la puerta del porche y luego por la escalera trasera que daba a la terraza, para lo que saltó una pequeña puerta metálica de seguridad que tenía dicha escalera".

Tras entrar "en la parte superior de la vivienda, en la referida terraza donde había un trastero, forzó la puerta de acceso al mismo y sustrajo una bicicleta de carretera marca Scott, modelo Sped, un casco de ciclismo, unas zapatillas de ciclismo, unas gafas de ciclista y un cuenta kilómetros, valorados en 1.435 euros". Después "salió con la bicicleta y se montó en el vehículo en que lo esperaba" el otro hombre, "vendiendo a continuación la bicicleta".

Por todo ello, además de a la pena de prisión, se ha condenado a ambos acusados a pagar conjuntamente la indemnización a la víctima un total de 1.435 euros, por el valor de los objetos sustraídos y no recuperados. Además, cabe destacar que sobre el ahora condenado con tres años y un día de prisión, ya pesaban siete condenas con un total de nueve años y cinco meses de prisión por delitos de similares características.