Tres investigados en Villaharta (Córdoba) por introducir cebos de carne con anzuelos en madrigueras de depredadores

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) investiga a tres personas en Villaharta como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna, tras introducir poteras de pesca en trozos de carne en madrigueras. - GUARDIA CIVIL

VILLAHARTA (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha investigado a tres personas en Villaharta como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna, tras supuestamente introducir poteras de pesca en trozos de carne en las inmediaciones de madrigueras para la eliminación de depredadores en un coto de caza del citado término municipal cordobés.

Según informa la Benemérita en una nota, en colaboración de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el marco de la Estrategia Andaluza contra el Veneno, se realizó una inspección conjunta con agentes de Medio Ambiente, la Unidad Canina de la Junta y componentes del Seprona, que dio como resultado la localización de cuatro cebos de carne con anzuelos colocados en las entradas a madrigueras de zorro, los cuales se remitieron al Centro de Análisis y Diagnóstico (CAD) de Málaga para su análisis.

De la investigación llevada a cabo por parte del Seprona y de la declaración de testigos, se identificaron a los autores de los hechos, y tras el registro del vehículo utilizado y detectado por la zona el día de los hechos se encontraron varias cajas de anzuelos iguales a los colocados en los cebos, ratificando la autoría de los hechos.

Como culminación de lo expuesto, se ha investigado a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Córdoba y a la Fiscalía de Medio Ambiente.