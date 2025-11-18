Tres nuevos detenidos en el operativo contra los robos en Albayda y la zona norte de Granada

Archivo - Coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL EN GRANADA - Archivo

GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional junto con Policía Local han detenido a tres individuos en el distrito Norte en el marco del dispositivo especial implementado para evitar la comisión de delitos contra el patrimonio, especialmente robos en el interior de vehículos, lo que está afectando especialmente a la barriada de Albayda.

Según ha informado en un comunicado la Policía Nacional este martes, junto con la detención de estos tres individuos, se ha procedido también a la recuperación de numerosas herramientas y diversos efectos personales.

El dispositivo, del que ha venido dando cuenta en fechas recientes la Policía Nacional a raíz de una oleada de robos en vehículos en Albayda que ha levantado alarma social, sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones.