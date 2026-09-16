Tres terremotos, dos de magnitud mayor a 2, se dejan sentir en Granada y su cinturón tras el de 3,1 por la mañana

Mapa que recoge los últimos seísmos en la provincia de Granada a 16 de septiembre de 2026. - IGN

GRANADA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres terremotos, dos de ellos de magnitud mayor a 2 mbLg, se han dejado sentir desde el mediodía de este miércoles en Granada y su área metropolitana tras el más intenso del día, registrado en la mañana de esta misma jornada a las 9,54 horas con epicentro en Ogíjares, superficial, y de magnitud 3,1 mbLg, que ha sido sentido ampliamente por la población.

Así se deduce de la información publicada por el Insitituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press, que apunta que a las 14,52 se ha registrado un seísmo de 1,8 mbLg en La Zubia con epicentro a un kilómetro de profundidad e intensidad III, débil. Además de en La Zubia, se ha sentido en Armilla, Churriana de la Vega y Ogíjares, y con menos intensidad en Gójar.

A las 15,13 horas ha vuelto a temblar la tierra por un terremoto de 2,6 y epicentro a tres kilómetros de profundidad en Otura. El IGN, en función de las comunicaciones recibidas y sus propias mediciones, ha situado la intensidad entre III (débil) y IV (ampliamente sentido), y además señala que ha sido percibido por la población de Alhendín, Churriana de la Vega, Granada, Armilla, Cájar, Las Gabias, Gójar, Lancha del Cencil, Maracena, Cenes de la Vega, Cúllar Vega e incluso de Peligros.

También se ha registrado un seísmo de 2,1 mbLg, superficial y con epicentro en Ogíjares a las 15,44 horas. Ha sido sentido en Alhendín, Armilla, Churriana de la Vega, Gójar, Granada, La Zubia, y el propio municipio de Ogíjares.

Se da la circunstancia de que este pasado martes se ha desactivado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Granada que ha descendido a fase de preemergencia, situación operativa 0, ante la evolución de la serie sísmica.

La serie muestra un amortiguamiento generalizado, con una disminución exponencial de la energía liberada por día desde el 20 de agosto y un decaimiento más marcado durante la última semana, si bien este miércoles por la mañana se ha sentido el referido terremoto de 3,1 mbLg, así como los antes descritos de 1,8, 2,6 y 2,1 que también han sido percibidos por la población.

El catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada, Jesús Ibáñez, ha afirmado que el terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Ogíjares --ampliamente sentido este miércoles en la capital y el área metropolitana de Granada-- se encuentra dentro de la "actividad normal" de esta serie sísmica que está "alcanzando el equilibrio" y ya no se esperan, por tanto, seísmos de grandes magnitudes en esta zona.