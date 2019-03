El tributo a Simon and Garfunkel llega el viernes 15 a la Sala M100 de Córdoba capital

Publicado 09/03/2019 11:29:45 CET

CÓRDOBA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala M100 de Córdoba capital acogerá el viernes de la próxima semana, desde las 20,30 horas, el espectáculo-concierto "más auténtico" en homenaje a la "inolvidable" música de Simon and Garfunkel, un tributo con el título 'Simon & Garfunkel. Through the Years', protagonizado por Dan Haynes & Pete Richards, 'Bookends'.

Según han informado a Europa Press los promotores del evento, las entradas tienen un precio desde 20 euros y se pueden conseguir en el Kiosco Tendillas Camacho, de la Plaza de las Tendillas, en Discos Vitalogy, en la Calle Alfonso XIII; en 4 Elements Shop, en Calle Damasco; en Ticketea, y en 'El Corte Inglés'.

En concreto, el citado dúo interpreta las canciones de Simon & Garfunkel "de una manera verdaderamente cautivadora, acompañados por un cuarteto de cuerda traído desde Alemania en exclusiva para esta gira única en España", todo ello con "una puesta en escena y una cuidada producción avalada por los propios Paul y Art", de hecho han destacado que "los arreglos musicales dejarán al espectador con la boca abierta y el corazón emocionado".

Al fondo del escenario, las imágenes que narran la historia de los famosos artistas y compositores y que trasladan al público a los momentos históricos más importantes de su carrera y su contexto social, de modo que se suceden "momentos que marcaron una época y muchas generaciones".

En este sentido, Dan y Pete llevan a cabo "una recreación muy delicada del maravilloso sonido del dúo folk americano, y así convierten este espectáculo en una obra maestra". 'Bookends' ha llevado este "único y refinado" concierto-espectáculo a algunas de las salas y teatros más destacados de Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos.

Al respecto, el público tendrá la oportunidad de viajar en el tiempo a través de los años y escuchar las grandes canciones que hicieron historia, como 'The Sound of Silence', 'Mrs Robinson' o 'The Boxer', así como "el precioso homenaje a la inolvidable 'Bridge Over Troubled Water'".

De este modo, han resaltado que supone "el espectáculo más cercano a los originales Simon y Garfunkel, que está de gira ahora mismo en el mundo y que sigue llenando teatros año tras año". En esta ocasión en la Sala M100 de la capital cordobesa.