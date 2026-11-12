El TSJA confirma seis años de cárcel a un acusado de agredir a otro que perdió parte de la vista al discutir en Córdoba

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a seis años de prisión a un varón por un delito de lesiones agravadas tras agredir a otro hombre que perdió parte de la vista, tras una discusión en la capital. Éste último ha sido condenado a multa de 900 euros por un delito de lesiones menos graves cometido sobre el primero.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por los dos condenados y ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que sobre las 23,00 horas del día 29 de julio de 2023, los dos acusados iniciaron una discusión por motivos desconocidos cuando se encontraban en la Ronda del Marrubial de la capital cordobesa, en el curso de la cual se agredieron mutuamente, propinando al menos cada uno un puñetazo a su contrario. De tal suerte que el primer condenado lanzó su puño izquierdo, en el que tenía colocado un anillo compacto tipo sello, contra el ojo derecho del segundo, quien a su vez propinó otro puñetazo en la cara del primero.

Como consecuencia de la agresión, el segundo condenado sufrió un traumatismo en el ojo con resultado de exóstosis --globo ocular fuera de la órbita--, déficit visual completo con pérdida de movilidad ocular extrínseca, hifema, sangrado activo fuera de órbita y laceración del párpado superior, precisando para su sanidad de dos intervenciones quirúrgicas de sutura exclerótica y evisceración del globo ocular derecho y posterior colocación de prótesis ocular.

El tiempo invertido en la recuperación de las lesiones fue de 136 días, de los cuales 119 lo fueron de pérdida de calidad de vida moderada y 17 de pérdida de calidad de vida grave, transcurridos los cuales le quedó como secuela la evisceración de ojo derecho, perjuicio estético ligero y la pérdida de un porcentaje de visión global del 33%.

Al respecto, se prevén gastos de asistencia sanitaria futura derivados del mantenimiento y cuidado de la prótesis ocular, de posibles infecciones de la cavidad ocular, así como de renovación periódica de la misma.

Como consecuencia de la agresión protagonizada por éste último, el primero presentó dos heridas contusas en ceja izquierda que precisaron de aplicación de puntos de sutura y que curaron en diez días de perjuicio personal básico, restando como secuela un perjuicio estético.

Además de la pena de prisión, el primero ha sido condenado a indemnizar al segundo en la cantidad de 100.727,91 euros, mientras que el segundo lo hará con el primero en 350 euros.