El TSJA llama a "no bajar la guardia" tras crecer un 3 por ciento las denuncias por violencia machista en Andalucía

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, presenta la memoria anual correspondiente a 2025. - EUROPA PRESS

GRANADA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados andaluces recibieron en 2025 un total de 41.316 denuncias relacionadas con la violencia de género, un 2,9 por ciento más que en el ejercicio anterior, y se han contabilizado un total de 36.785 víctimas, prácticamente las mismas que en 2024.

Estos datos evidencian que las agresiones en el seno de las relaciones de pareja "están lejos de desaparecer" y que han llevado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, a pedir que no se baje "la guardia" ni se "escatimen esfuerzos" en la lucha contra esta lacra para "evitar resultados fatales".

La memoria anual del TSJA correspondiente a 2025, presentada este jueves por Lorenzo del Río en la Real Chancillería de Granada, recuerda que en 2025 se produjeron 16 fallecimientos de mujeres, de las que sólo tres habían presentado denuncia previa y una de ellas tenía orden de protección.

El 72,4 por ciento de las denuncias presentadas el año pasado procedían de atestado policial con denuncia de la víctima y, como todos los años, queda en un plano prácticamente residual las denuncias presentadas directamente por familiares, que tan sólo son un 1,74 por ciento del total.

Se contabilizaron un total de 36.785 víctimas, un 0,3 por ciento menos que en 2024, de las que el 73 por ciento eran españolas y el resto extranjeras.

En cuanto a las solicitudes de víctimas que desean acogerse a la dispensa a la obligación de declarar como testigo, ha crecido un 37,2 por ciento en el último año hasta llegar a 2.941 mujeres.

En los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se han pedido 8.424 órdenes de protección de las cuales se han adoptado el 76 por ciento. Por su parte, en los Juzgados de guardia se solicitaron 948 órdenes de protección y se concedieron 87 por ciento de ellas.

Las medidas solicitadas han disminuido un dos por ciento respecto a 2024, produciéndose un descenso en las órdenes solicitadas pero no en las adoptadas, que se han mantenido prácticamente igual que el año anterior.

Lorenzo del Río ha hecho hincapié en que el poder judicial debe "exteriorizar sin fisuras que está siempre al lado de las víctimas y preocupado por esta lacra, conscientes de que se trata de una problemática de muy difícil erradicación, pero siempre motivo de especial preocupación y esfuerzo".

Ha llamado así a conseguir "una auténtica conciencia social de reproche, muy necesario también en las generaciones jóvenes", incidiendo en la necesidad de actuar con intensidad en el campo de la prevención, potenciar los aspectos psicológicos asistenciales, sociales y educacionales, así como seguir mejorando la capacidad predictiva en las causas de violencia machista.

En esta línea, ve importante perfeccionar todo lo posible el seguimiento integral de cada caso de violencia de género, recopilando y compartiendo información en tiempo real procedente de todos los cuerpos policiales, así como de los servicios sociales y los órganos judiciales.

EN DATOS

Los asuntos relativos a violencia sexual (fuera del ámbito de la pareja o expareja) comenzaron a ingresar en las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (antiguos juzgados de Violencia sobre la Mujer) como consecuencia de la nueva Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Entre el 3 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, estos órganos judiciales recibieron 487 denuncias y registraron un total de 487 mujeres víctimas en toda Andalucía. En el mismo periodo se recibieron 102 solicitudes de orden de protección, de las que se acordaron 96.

El número de delitos instruidos ascendió a 507, siendo los más frecuentes los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, que sumaron 395.

Les siguen el delito de acoso con connotación sexual (77), la trata con fines de explotación sexual (34), y un delito de matrimonio forzado.

En un estudio detallado de las denuncias recibidas por provincias, destacan Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada.

Las provincias que cuentan con mayor número de órdenes de protección adoptadas son, en proporción a las solicitadas, Granada, Almería y Huelva por este orden y la que menos, Sevilla. Granada es la que tiene el mayor número de sentencias condenatorias y Sevilla y Jaén, las que menos.