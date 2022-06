TurJaén espera llegar a un 68% de ocupación en agosto y pide que se mantengan ayudas por la escasez de turistas

JAÉN, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén (TurJaén) confía llegar en el mes de agosto a una ocupación del 68 por ciento y así igualar los datos de agosto de 2019 cuando aún no había irrumpido la pandemia. Asimismo, han reclamado a la Junta de Andalucía que se mantengan las ayudas e incentivos a las empresas turísticas de las provincias "más desfavorecidas" en cuanto a visitantes, como es el caso de Jaén.

El presidente de TurJaén, José Ayala, ha indicado que aunque según los datos del sondeo elaborado por el Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (Saeta) la provincia aparece con una ocupación de un 50 por ciento para el periodo estival, la realidad es que las reservas garantizadas --aquellas en las que ya se ha hecho un pago-- superan ya el 54 por ciento y que el objetivo es alcanzar el 68 por ciento de ocupación de agosto de 2019 e incluso mejorar la cifra y ponerse en el 69 por ciento.

Ayala ha realizado en rueda de prensa una radiografía del sector comparando datos de los cinco primeros meses de 2019 con los de este año y ha señalado que aunque el número de viajeros han bajado un uno por ciento al pasar de 207.026 a 204.266, lo cierto es que las pernoctaciones han subido un 6,5 por ciento, lo que ha llevado también a que la estancia media haya pasado de 1,6 a 1,8 días.

El número de establecimientos hoteleros abiertos actualmente en la provincia es de 158 y se espera también alcanzar la cifra de 179 en agosto, al igual que ocurriera el año pasado. Ayala ha apuntado que aunque se mantiene el número de establecimiento, el empleo ha crecido y se ha pasado 835 a 860 empleados.

RECTO DE SECTORES

En lo que respecta a los apartamentos turísticos, teniendo en cuenta los datos del INE referidos a los cuatro primeros meses del año, los viajeros han crecido un 12 por ciento y las pernoctaciones han crecido un diez por ciento. La estancia media es de un 2,1 días, pero "hay menos apartamentos abiertos", en concreto un once por ciento menos y el empleo ha caído un ocho por ciento.

Desde TurJaén se atribuye este descenso al cambio de tipología ya que para ser hotel, apartamento o alojamiento rural requiere ser empresa o ser autónomo. En Andalucía hay dos figuras propias que son la vivienda turística de alojamiento rural y las viviendas de fines turísticos y que no requieren que el propietario sea autónomo o empresa. "Hemos visto un trasvase de la tipología de apartamentos a la de viviendas turísticas de alojamiento rural y las viviendas de fines turísticos", ha manifestado Ayala para explicar la oferta de apartamentos en la provincia.

En los alojamientos rurales se ha registrado un crecimiento de un diez por ciento en el número de viajeros y las pernoctaciones han crecido un 27 por ciento. La estancia media en este sector también ha mejorado y se pasa de un 2,2 a un 2,4, al tiempo que la oferta de alojamientos rurales ha crecido un cuatro por ciento.

Por último, en lo que respecta a los campings, se ha subido un 130 por ciento en viajeros sobre todo por el turismo de caravanas que se ha implantado a raíz de la pandemia. Las pernoctaciones han aumentado un 125 por ciento. Con estos datos, según Ayala, son muchos los campings de la provincia que están invirtiendo para que sus instalaciones respondan a las necesidades de las caravanas y autocaravanas.

Los campings son el segmento que mayor incremento porcentual han registrado en la provincia de Jaén. "Es cierto que los hoteles son los que más empleo generan, pero hay otras tipologías de alojamientos que se está viendo como se van incrementando y como están poniendo su granito de arena para que Jaén vaya creciendo", ha dicho el presidente de TurJaén.

Con estos datos sobre la mesa, Ayala ha apuntado que "el año no va mal, está siendo un buen año dentro de lo que son las expectativas del sector turístico de la provincia de Jaén". No obstante, ha señalado que la provincia de Jaén sigue siendo la última en pernoctaciones y en viajeros. "No se pueden echar las campanas al vuelo, hay que rabajar mucho y hay que seguir preocupándose de este mercado que no podemos dejar de promocionar", ha afirmado Ayala.

Para TurJaén, es "obvio que existe una recuperación" y en 2022 se puede hablar de "niveles de ocupación muy aceptables, que sin ser satisfactorios, son buenos" y que en fechas claves como pueden ser los grandes puentes "la provincia de Jaén está respondiendo", al igual que lo está haciendo en las estancias de fines de semana.

Ayala ha reiterado que la previsión de estabilidad está puesta en 2023, aunque en el sector turístico sigue instalada "una gran incertidumbre" por factores externos como pueden ser la inflación, el incremento de los costes y la guerra de Ucrania.

"La competitividad de las empresas es cada vez menor", ha dicho Ayala para referirse a que los costes energéticos y de materias primas "se han disparado" hasta el punto de que es "imposible no trasladar la subida al cliente".

En este línea, desde TurJaén se ha pedido a la Junta de Andalucía que "se mantengan ayudas e incentivos" de cara a "las provincias más desfavorecidas" turísticamente hablando. "Queremos que esa discriminación positiva de la que se viene hablado desde hace 20 años, sea real y eso se hace atendiendo a las provincias que menos viajeros o que menos pernoctaciones y menos volumen de trabajo tienen como es el caso de Jaén", ha dicho Ayala.

El presidente de la patronal del turismo en la provincia de Jaén ha concluido señalando que Jaén "sigue siendo el vagón de cola" y por eso se han solicitado ayudas para el conjunto del sector, incluidos los guías turísticos que durante la pandemia "se quedaron sin ayudas".