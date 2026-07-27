Úbeda y Baeza, en Jaén, candidatas al Premio de Historia de National Geographic al mejor conjunto histórico conservado

Archivo - Plaza Vázquez de Molina de Úbeda/Archivo - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA - Archivo

ÚBEDA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

Las ciudades jiennenses de Úbeda y Baeza, declaradas Patrimonio Mundial, han sido seleccionadas por la revista National Geographic como una de las cuatro candidaturas finalistas de la tercera edición de los Premios de Historia, en la categoría al mejor conjunto histórico conservado, protegido y proyectado para su conocimiento a nivel nacional e internacional.

Durante una comparecencia, el concejal de Patrimonio Mundial del Ayuntamiento de Úbeda, José Miguel Gámez ha mostrado su satisfacción por esta nominación, que supone un nuevo reconocimiento al valor patrimonial de ambas ciudades y al trabajo desarrollado durante décadas para conservar, proteger y difundir el legado histórico de estas dos ciudadades.

"Es para mí un verdadero placer poder anunciar que la aclamada revista National Geographic ha contado con la ciudad de Úbeda, junto con la de Baeza, para formar parte de las cuatro posibles ciudades ganadoras de este importante reconocimiento", ha señalado Gámez.

El edil ha subrayado el prestigio de unos galardones que alcanzan ya su tercera edición y que cuentan con el respaldo de la ciudadanía española, además del reconocimiento que supone estar presentes en una publicación como National Geographic, referente mundial en la divulgación del patrimonio, la historia y la cultura.

En esta edición, la candidatura conjunta de Úbeda y Baeza competirá con otros destacados enclaves patrimoniales españoles como el Conjunto Histórico de Toledo, el Centro Histórico de Getaria (Guipúzcoa), los Monasterios de Yuso y Suso (La Rioja) y el Real Alcázar de Segovia.

Gámez ha informado de que el periodo de votación permanecerá abierto desde el 27 de julio hasta el 12 de octubre, fecha en la que se cerrará el proceso para, posteriormente, dar a conocer el fallo del jurado y el resultado de la votación popular durante el próximo mes de diciembre.

En este sentido, el concejal ha realizado un llamamiento a la participación ciudadana para conseguir el mayor respaldo posible. "Animamos a toda la ciudadanía a votar a partir del 27 de julio y a compartir esta iniciativa con familiares, amigos y conocidos para que entre todos logremos que Úbeda y Baeza alcancen este importante reconocimiento", ha manifestado.

El edil ha recordado que esta no es la primera vez que National Geographic pone el foco en Úbeda. De hecho, la publicación dedicó el pasado 3 de enero de 2026 un amplio reportaje al extraordinario patrimonio histórico-artístico de la ciudad, destacando no solo el conjunto monumental declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, sino también otros espacios de gran valor incluidos dentro de la zona de protección o área buffer, como la Plaza Primero de Mayo y el conjunto histórico que la rodea.

Para finalizar, Gámez ha apuntado que esta candidatura conjunta constituye una nueva oportunidad para reforzar la proyección nacional e internacional de Úbeda y Baeza como Ciudades Patrimonio Mundial, poniendo en valor un legado cultural cuya conservación y difusión continúa siendo una prioridad para ambas ciudades.

El enlace para votar es 'https://historia.nationalgeographic.com.es/a/tercera-edicion...'.