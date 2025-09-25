Úbeda (Jaén) acoge una reunión internacional de expertos en olivicultura sostenible y producción de aceite de oliva

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Úbeda (Jaén) acoge hasta este viernes la Conferencia Internacional sobre Sostenibilidad en el Cultivo del Olivo (Icsoc 2025), que reúne a expertos nacionales e internacionales en olivicultura sostenible y producción de aceite de oliva.

El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha destacado durante la inaiguración la relevancia de que la provincia albergue este foro de carácter internacional, "que persigue impulsar una producción sostenible de aceite de oliva, desde un enfoque integral y disciplinar".

En este sentido, durante sus dos días de celebración, este encuentro va a reunir a algunos de los principales expertos en esta materia, para hablar de la salud del suelo y de los procesos de degradación terrestre; de la gestión eficiente de los recursos hídricos; de la eficiencia energética; del aprovechamiento de los subproductos, como el alperujo o el orujillo; del desarrollo de medidas para el control de plagas; de la conservación de la biodiversidad; y de las estrategias para llegar más y mejor a los diferentes mercados mundiales, entre otros aspectos.

"Se trata de líneas de actuación encaminadas, por un lado, a mejorar la calidad del aceite de oliva y, por otra parte, a conjugar la biodiversidad y la rentabilidad, la preservación medioambiental con la sostenibilidad económica", ha dicho Ruiz.

El rector ha puesto el acento en que "las explotaciones agrarias tienen que ser rentables y, a la vez, deben adaptarse a un escenario más exigente con el respeto ambiental, marcado en la Política Agraria Común (PAC), y a una creciente aridificación derivada del cambio climático". A ello se le une la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y las crecientes demandas del mercado.

En opinión del rector, congresos de este tipo ayudan a conformar modelos productivos mucho más respetuosos ambientalmente y, al mismo tiempo, más sostenibles desde el punto de vista económico y social. "La Universidad de Jaén asume, por responsabilidad y, sobretodo, por convicción, liderar este tipo de iniciativas, porque están enfocadas a fomentar el estudio y la investigación en cualquier ámbito que afecte a nuestro olivar, que es cultura, que es tradición, que es economía y que es empleo", ha apuntado Ruiz.

Como ejemplo del compromiso de la institución académica con el sector oleícola, el rector ha apuntado que solo en la última década, la UJA ha desarrollado proyectos internacionales relevantes, como por ejemplo, Olivares Vivos y Olivares Vivos+ (programa europeo LIFE), Sustainolive (programa europeo Prima), Soil O-live (programa Horizonte Europa) y Living Soil (programa Horizonte Europa), que representan una financiación que supera los 15 millones de euros.

Junto al rector, han participado en la inauguración de este encuentro el director general de Agricultura de la Comisión Europea, Koen Dillen; la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda; el diputado provincial de Agricultura y Ganadería, Francisco Javier Perales; el director del Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva (INUO), Juan Bautista Barroso, y la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares.

Además, en el marco de este congreso se entregará los premios del II Concurso Intencional Soil O-Live: Salud del Suelo y Calidad (The Soil Health & Olive Oil Quality Awards 2025). Los ganadores han sido tres aceites de la provincia de Córdoba y un suelo de la provincia de Jaén.