La UCO acogerá unas jornadas sobre la aplicación de nuevas metodologías y tecnologías en el ámbito educativo

Cartel del evento 'Multiplicador'. - UCO

CÓRDOBA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) acogerá el próximo jueves, 12 de marzo, el evento 'Multiplicador' del proyecto 'Unite', una jornada concebida como espacio de encuentro para compartir conocimiento, difundir resultados y fortalecer la colaboración en el ámbito de la innovación educativa y la inclusión.

Según informa la UCO en su web, consultada por Europa Press, durante el desarrollo del evento, que está abierto a profesorado, personal investigador, estudiantes y profesionales del sector, los asistentes podrán experimentar con dispositivos de realidad virtual para conocer su potencial en contextos educativos.

Durante la jornada, que se celebra de 10,00 a 12,00 horas y cuenta con acceso libre previa inscripción, se presentarán diversas iniciativas y experiencias vinculadas a la innovación educativa. El programa, además, incluye una intervención sobre el Plan de Igualdad y las medidas y actuaciones en el ámbito educativo, a cargo de la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, Sara Pinzi.

Asimismo, se ofrecerá una presentación del proyecto 'Unite', en la que se abordarán sus objetivos, destinatarios, principales actividades desarrolladas y resultados obtenidos. El encuentro también contará con una charla sobre Realidad Virtual aplicada a la educación, donde se expondrán sus principales aplicaciones pedagógicas junto con una demostración práctica, impartida por Enrique Yeguas y Mariana Buenestado.

Además, se presentará 'Virtuarte', una iniciativa que explora la intersección entre arte, tecnología y educación, a cargo de Azahara Jiménez y Clara Bravo. Como parte de la jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de experimentar con dispositivos de realidad virtual, con el objetivo de conocer de primera mano su potencial en contextos educativos.

Este evento tiene como finalidad generar impacto, difundir los resultados del proyecto 'Unite' y fomentar nuevas oportunidades de colaboración entre la universidad, el profesorado y la comunidad educativa. La reserva de plaza para participar puede realizarse en 'https://forms.cloud.microsoft/e/ehZfbRjAvd'.