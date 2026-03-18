La UCO niega que se cedan datos de la comunidad universitaria cordobesa a la empresa que gestiona el voto electrónico

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CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha negado este miércoles que, tal y como ha advertido el colectivo UCO con Palestina, se vayan a ceder los datos de la comunidad universitaria cordobesa a la empresa Sequent Tech, que gestiona el sistema de voto electrónico previsto para las próximas elecciones a rector.

En concreto y a través de una nota remitida a Europa Press, la Universidad de Córdoba ha explicado que "la empresa adjudicataria del servicio de voto electrónico no accede a los servidores de la UCO y, en consecuencia, tampoco a las bases de datos generales de la Universidad, ni a los datos de sus usuarios".

De hecho y según han aclarado desde la UCO, "la única información que se facilita para la gestión del proceso de votación es la estrictamente necesaria para la configuración del censo electoral correspondiente", es decir, el nombre, los apellidos y el correo electrónico institucional de las personas con derecho a voto.

En consecuencia, "no se cede ninguna otra información personal, como el DNI, el teléfono personal, el número de la Seguridad Social u otros datos ajenos al proceso electoral" y, además, "el uso de la información anteriormente mencionada tiene carácter estrictamente temporal y debe ajustarse en todo momento a la normativa de protección de datos".

Ello implica, según han señalado desde la UCO, que, una vez finalizado el proceso electoral, "dichos datos no podrán destinarse a ninguna otra finalidad y deberán ser eliminados, en los términos legal y contractualmente previstos".

Junto a ello, la institución académica ha subrayado, además, que "la contratación de este servicio se ha realizado mediante un procedimiento público y reglado, conforme a la legalidad vigente", y que se trata de "una solución tecnológica ya utilizada en procesos electorales de otras universidades españolas".

Por todo ello, la Universidad de Córdoba "quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la comunidad universitaria y lamenta la difusión de afirmaciones inexactas que pueden generar una alarma injustificada sobre el desarrollo del proceso electoral".