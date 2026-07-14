La UCO revela que cada euro invertido en la Media Maratón de Puente Genil genera 5,15 euros en la economía local

Corredores durante la prueba. - UCO

CÓRDOBA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO), a través de su Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo (CAPT-UCO) y del Grupo de Investigación SEJ-588 Economía del Turismo, la Cultura y el Deporte, ha presentado los resultados del estudio de impacto económico y análisis del participante del XXXVI Media Maratón Villa de Puente Genil, disputado el 1 de febrero de 2026, revelando que cada euro invertido generó 5,15 euros para la economía local.

Según ha informado la institución universitaria en una nota, el estudio, elaborado por la investigadora Paula Cristina Ferreira, los profesores de Economía Aplicada José Enrique Ramos, Tomás López y David Algaba; y el profesor de Geografía Humana y director del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba (CAPT-UCO), Manuel Rivera, ha concluido que la prueba dejó en la localidad un impacto económico directo de 114.918,45 euros, más de cinco veces superior al presupuesto invertido en su puesta en marcha.

El grueso del gasto se concentró en la hostelería, pues bares y restaurantes absorbieron 35.422,82 euro (algo más de un 30%), seguidos de actividades de ocio, con 27.459,19 euro, y las tiendas, comercios y supermercados, con 24.619,71 euro. No se trata "sólo de una prueba deportiva de pequeña escala", sino que es "un evento deportivo que genera un impacto económico positivo para Puente Genil y que ofrece más de 700 oportunidades de pernoctación", ha señalado el profesor Ramos.

Del total de 536 participantes, dos de cada tres llegaron desde fuera de Puente Genil. Sumando a sus acompañantes, la prueba movilizó a 743 personas hacia el municipio: 171 pernoctaron al menos una noche y 572 visitaron Puente Genil sólo durante el día del evento.

"Un aspecto positivo del evento es el impacto económico potencial que aún tiene. Casi ocho de cada diez visitantes vienen y se van en el mismo día. Convertir a ese excursionista en un turista que pernocte al menos una sola noche, es la medida que más impacto añadido puede generar para el comercio y la hostelería de Puente Genil", ha apuntado la investigadora Ferreira.

La diferencia de gasto entre quienes pernoctan en la localidad y quienes regresan a casa el mismo día puede ser entre tres y cuatro veces superior. Mientras que los participantes que se hospedan en hoteles generan un gasto próximo a los 180 euros, los visitantes que permanecen sólo durante el día de la prueba, en promedio, gastan en la localidad algo más de 55 euros.

Respecto al perfil del participante, el informe revela que la mayoría de los corredores son hombres (83,9%), tienen entre 36 y 45 años, cuentan con estudios universitarios y perciben una renta mensual de entre 1.501 y 2.000 euros. Además, tres de cada cuatro afirma desempeñar una profesión que no requiere una buena condición física. Entre las principales motivaciones para participar destacan el disfrute de la propia actividad física, el carácter inclusivo de la prueba y la oportunidad de compartir la experiencia con otros corredores.

"Las motivaciones nos dicen que la gente corre, ante todo, por placer y por encontrarse con otros corredores. La oportunidad para expandir el impacto económico pasa por poner en valor los recursos y atractivos turísticos de Puente Genil, así como la realización de actividades paralelas que inviten a los participantes a pernoctar", ha señalado el profesor Algaba.

Con todo, el estudio recoge valoraciones de satisfacción muy elevadas. La decisión de participar en la prueba es el aspecto mejor valorado, con un 98,5% de satisfacción. Le siguen la labor de los voluntarios (98,1%), el proceso de inscripción y la organización del evento (97,2% en ambos casos) y, por último, el ambiente creado por el público a lo largo del recorrido, que también obtiene una valoración muy positiva, con un 95,7%.

Este elevado grado de satisfacción se traduce en una alta fidelidad a la prueba. El 93,75% de los encuestados prevé repetir en futuras ediciones y el 91,15% la recomendaría a otros corredores. La buena imagen del evento se proyecta también sobre el municipio, ya que el 89,06% asegura que volvería a visitar Puente Genil y el 81,25% lo recomendaría como destino turístico.

Con estos datos sobre la mesa, el equipo investigador de la Universidad de Córdoba subraya "el papel del Medio Maratón Villa de Puente Genil como herramienta de dinamización económica para el municipio y como una oportunidad para consolidar Puente Genil como destino de turismo deportivo".

I CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO Y EVENTOS DEPORTIVOS

La Universidad de Córdoba y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba (Imdeco) están trabajando conjuntamente para celebrar el I Congreso Internacional de Turismo y Eventos Deportivos (Cited Córdoba) bajo el lema 'Córdoba a través de sus eventos deportivos', previsto para finales de noviembre.

Cited Córdoba constituirá un espacio donde la comunidad académica, profesionales del sector, instituciones y ciudadanía pondrán en común conocimiento, experiencias y percepciones sobre los eventos deportivos y su futuro para Córdoba.