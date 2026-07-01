La UGR lamenta ser "excluida" del mapa andaluz de excelencia investigadora y defiende su "liderazgo científico"

El rector de la UGR, Pedro Mercado, y el vicerrector de Investigación y Transferencia, Enrique Herrera Viedma. - UGR

GRANADA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha expresado su "profundo desacuerdo" con la resolución provisional de la convocatoria de Unidades de Excelencia de la Junta de Andalucía, en la que ninguna de las cinco propuestas presentadas por la institución ha obtenido la puntuación necesaria para ser financiada y ha anunciado que presentará la correspondiente reclamación.

La UGR manifiesta su respeto por las unidades seleccionadas --un total de siete según ha informado este miércoles la Junta-- y por el trabajo científico desarrollado en el conjunto del sistema universitario andaluz.

Sin embargo, considera "difícilmente comprensible que una convocatoria destinada a configurar el mapa de la excelencia investigadora en Andalucía deje fuera, en su totalidad, a la universidad andaluza con mayor proyección investigadora en numerosos indicadores nacionales e internacionales".

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha expresado que "esta resolución genera un profundo malestar y un desacuerdo absoluto" al dejar fuera a la Universidad de Granada, que es la primera andaluza en los principales rankings internacionales y una referencia en convocatorias competitivas nacionales y europeas como María de Maeztu, Severo Ochoa o los proyectos ERC.

A su juicio, esta decisión "no solo perjudica a la UGR, sino que debilita al conjunto del sistema andaluz de investigación, porque no refleja con rigor la realidad científica de Andalucía" y ve "especialmente grave que queden sin ejecutar 17 millones de euros de la convocatoria mientras se excluye a universidades con un potencial investigador acreditado".

Por su parte, el vicerrector de Investigación y Transferencia, Enrique Herrera Viedma, sostiene que la resolución provisional "no se corresponde con los indicadores objetivos de excelencia investigadora".

"Somos la única universidad andaluza con dos acreditaciones María de Maeztu, en Matemáticas y Psicología, y contamos actualmente con seis proyectos ERC activos, que son uno de los indicadores más exigentes y determinantes en cualquier evaluación internacional de excelencia".

La UGR considera que la evaluación realizada no refleja adecuadamente la realidad científica de la institución ni la trayectoria objetiva de las unidades presentadas.

Ve "especialmente llamativo" que propuestas con antecedentes positivos en evaluaciones nacionales, e incluso con indicadores de alta competitividad internacional, hayan recibido en el ámbito autonómico valoraciones insuficientes "o difícilmente justificables a la luz de su rendimiento científico".

En la convocatoria de 2017, nueve unidades presentadas por la Universidad de Granada obtuvieron financiación, concentrando más del 40 por ciento del conjunto de los recursos asignados.

Posteriormente, en 2022, la convocatoria Qualifica reconoció de nuevo la fortaleza investigadora de la UGR, con cuatro unidades financiadas.

Por ello, ven "difícilmente explicable que esas mismas cuatro unidades, presentadas ahora a la nueva convocatoria autonómica, hayan quedado fuera de la resolución provisional".

Por todo ello, la UGR solicita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y a ACCUA una revisión en profundidad de la evaluación realizada, así como una explicación técnica suficiente de las puntuaciones otorgadas a sus propuestas.