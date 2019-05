UGT-A acusa a Junta de crear "inquietud" entre trabajadores de las agencias con una "lectura sesgada" de las auditorías

Publicado 03/05/2019 14:48:55 CET

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha acusado este viernes al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) de haber realizado una "lectura sesgada" de las auditorías encargadas a la Intervención General de la Junta para doce agencias públicas empresariales, con las que ha generado "inquietud" entre los trabajadores de dichas entidades.

En un comunicado, el sindicato señala que "ha tenido acceso al informe provisional de 585 páginas" sobre dichos entes, tras el que el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, informaron el pasado martes de que se habían detectado "duplicidades" en las referidas agencias.

Según UGT-A, el propio informe precisa que "la información es incompleta", por lo que "no se puede lanzar ese tipo de mensajes interesados, que generan una enorme inquietud entre los trabajadores de los entes instrumentales". Al hilo, el sindicato exige al Gobierno andaluz "directrices y medios humanos para el buen funcionamiento de los necesarios entes instrumentales".

Según UGT-A, el propio informe defiende que "los fines para los que se crearon las agencias siguen estando vigentes en el 90% de los entes auditados y no se han modificado, y en el único ente que se ha modificado --la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia--, al ser adscrita parte de sus competencias a la Consejería de Salud y Familias, se hace necesario un trasvase de sus trabajadores a ésta".

Al sindicato le "llama la atención además que se omitan informaciones especialmente relevantes, como que muchas de las agencias auditadas no cuentan con los medios necesarios y suficientes para el desarrollo de las competencias asignadas".

UGT-A cita el caso de la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo (Aacid), que "tiene de alta 59 personas para una plantilla total prevista de 109 puestos y cuenta con cinco funcionarios adscritos que se estima insuficiente para el correcto desempeño de sus competencias".

El sindicato exige al Gobierno andaluz que "ponga en marcha, de manera inmediata, técnicas de gestión empresarial y dirección estratégica que evalúen resultados y que se apoyen en una autonomía de gestión que dé mayor eficacia a dichos entes, tal y como recoge claramente el informe".

Para UGT-A, "la realización de este tipo de informes debe llevar implícita la responsabilidad de la Administración en la redirección de aquellas cuestiones que no estén cumpliendo sus objetivos, dado que es la prestación de un servicio público".

"NO SE CUESTIONA SI SOBRA PERSONAL"

Por tanto, según UGT-A, "de ningún modo se puede extraer del informe que el 'detectar duplicidades' conlleve la extinción de alguna agencia, ni se cuestiona si sobra personal en dichas agencias, o que ello pueda llevar al Gobierno a realizar un ERE --expediente de regulación de empleo-- sobre los trabajadores de las mismas".

Desde UGT Andalucía exigen que "este tipo de informes de evaluación se trasladen a órganos ya constituidos de la Junta de Andalucía, tales como el Consejo Económico y Social (CES-A), en los que participan los agentes económicos y sociales más representativos de la comunidad, para un mayor enriquecimiento del mismo".

Además, solicita a la Junta "que sea responsable y no lance afirmaciones de esta manera, de forma sesgada, para crear un clima de crispación entre los trabajadores, pues el informe no sólo dice que no sobra personal, si no que para su buen funcionamiento hace falta cubrir las vacantes que existen en ellas, mensaje que parece que interesaba omitir", según apostilla el sindicato, que anuncia que no va a "permitir que se utilice el miedo para vender titulares vacíos de contenido".

Desde UGT Andalucía consideran que "es el momento idóneo para que, desde la Administración, una vez conocida esta auditoría, se arreglen las disfunciones detectadas y se dote de los medios necesarios, tal y como dice el mismo informe, para el buen funcionamiento de los entes instrumentales y cumplir con los fines por los que fueron creados, como son la ayuda al desarrollo a través de la que se canaliza la solidaridad de los andaluces, la protección al medio ambiente o la ayuda a la dependencia, todo enmarcado en un servicio público de calidad", según concluye el sindicato.