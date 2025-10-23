UGT-A advierte de que el aumento de hipotecas no refleja una "mejora" del acceso a la vivienda

Archivo - UGT Andalucía alerta de que el aumento de hipotecas no refleja una mejora del acceso a la vivienda (Imagen de Archivo). - UGT-A - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercado hipotecario ha vuelto a crecer en agosto, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En Andalucía se constituyeron 6.731 hipotecas sobre viviendas, con un importe medio de 169.650 euros, lo que supone un aumento del 15,5 por ciento respecto al año anterior. En base a estos datos, UGT-A ha advertido de que el aumento de hipotecas "no refleja una mejora" del acceso a la vivienda.

UGT-A ha informado en nota de prensa de que, pese a la "mejora" de los datos estadísticos, la adquisición de una vivienda sigue siendo "un grave problema" para miles de familias andaluzas, que destinan más del 30 por ciento de su salario a pagar la hipoteca o el alquiler.

A nivel estatal, el número total de hipotecas sobre viviendas ascendió a 33.271, un 7,5% por ciento más en tasa anual. El tipo de interés medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas se situó en el 2,89 por ciento, y el 59,4 por ciento de ellas se formalizaron a tipo fijo, frente al 40,6 por ciento a tipo variable.

Por otro lado, el sindicato ha subrayado que "aumentan las hipotecas, pero no mejora el acceso a la vivienda. Muchos hogares se hipotecan sin que los salarios les permitan vivir con dignidad".

Según un estudio de UGT Confederal, los salarios deberían "duplicarse" en algunos sectores y territorios para que las cuotas hipotecarias no superen el 40 por ciento del salario neto, diez puntos por encima de lo recomendado por la Ley de Vivienda.

En la actualidad, una persona trabajadora necesita más de 52 años de salario neto --dedicando el 40 por ciento del mismo-- para comprar una vivienda media, según los datos. La edad de emancipación en España alcanza ya los 30 años, casi cuatro más que la media europea, y solo un 14,8 por ciento de la juventud vive fuera del hogar familiar.

Por ello, UGT Andalucía ha reclamado subidas salariales "reales" que compensen la pérdida de poder adquisitivo, aplicar plenamente la Ley de Vivienda declarando más zonas "tensionadas", aumentar el parque público de vivienda social y movilizar las viviendas vacías, así como poner en marcha ayudas "eficaces" que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente entre la juventud andaluza.

Por último, UGT-A ha concluido indicando que "el derecho a una vivienda digna" no puede depender del nivel de renta. Es hora de situar este derecho constitucional en el centro de las políticas públicas".