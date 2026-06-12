UGT advierte sobre "las cifras que se esconden" tras el Plan de Verano del SAS en Córdoba

Archivo - El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha criticado "la calamitosa gestión de la Consejería de Sanidad para resolver, un año más, el Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia".

En este sentido y a través de una nota Heredia ha defendiddo la necesidad de "sacar una convocatoria extraordinaria y urgente de ámbito provincial para cubrir plazas de enfermería ante la falta de profesionales en los centros sanitarios de Córdoba", y ha recordado que desde el sindicato llevan "años denunciando que la plantilla del Hospital Universitario Reina Sofía es deficitaria durante todo el año, situación que se vuelve crítica cuando llega el periodo de verano".

La secretaria de Sanidad de UGT SP Córdoba ha señalado como responsable de esta situación a la Consejería de Sanidad, "ante la falta de previsión de la Administración autonómica, que agrava el problema debido a la inexistencia de candidatos disponibles en la bolsa única de empleo".

Además, "pese al anuncio de la convocatoria, el número de propuestas y la duración de las mismas, son insuficientes y provocan que nuestros profesionales se vayan a otras comunidades autónomas, algo que también hemos ido denunciando año tras año, sobre todo en enfermeros y TCAE", que se marchan a "comunidades donde les ofrecen contratos más largos, con periodos de tres a seis meses, mientras que aquí, como máximo, se les ofrecen tres".

Heredia ha explicado que "las categorías con más dificultad y que están agotadas en bolsa son las de enfermería, TCAE, técnicos en farmacia, auxiliares administrativos y pinches, mientras que las que se necesitan cubrir con más urgencia son enfermeras, logopedas y matronas, que ya ni en listado adicional quedan personas disponibles para contratar, situación que dificulta y puede poner en riesgo la cobertura de las vacaciones de verano de distintas categorías profesionales".

Además, "la situación se complica si la Atención Primaria no se refuerza por falta de médicos de Familia, ya que los usuarios se verán obligados a acudir a urgencias", lamentando Herencia que "esta situación se ha convertido, año tras año, en un problema endémico", pues la Junta "no es capaz de prever las verdaderas necesidades y retener a todos los profesionales que terminan cada año esperando ser contratados en nuestra provincia y que se ven, finalmente, obligados a emigrar a otras comunidades".

Junto a ello, ha criticado la "manipulación de los datos" por parte de la Junta, ya que "indican que han aumentado el número de contratos, pero no la duración de cada uno de ellos, por lo que podrían darse contratos de uno, dos o cinco días, que contabilizasen lo mismo que contratos de tres meses".

Frente a esto "están las cifras reales, como el hecho de que en verano sólo abrirán por la tarde un 25% de los Centros de Salud de Atención Primaria en Andalucía, y ninguno en Córdoba, o que el mismo porcentaje de los quirófanos van a estar cerrados, o que un 15% de las camas hospitalarias no van a estar operativas, o que con 1.800 contratos el SAS pretende cubrir a 21.000 médicos en este periodo, con 14.000 contratos cubrir a 33.000 enfermeras, o con 10.000 contratos pretenden cubrir a 21.000 TCAE".