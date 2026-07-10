UGT-A advierte del "frenazo" en la creación de empresas en Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de una empresa - JCYL - Archivo

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha trasladado su preocupación por los datos de sociedades mercantiles correspondientes al mes de mayo, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan un "importante retroceso" en la creación de empresas en la comunidad autónoma.

Así, durante el pasado mes se constituyeron 1.899 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone un descenso interanual del 19,7%, una caída superior a la registrada en el conjunto del país (-15,4%). A pesar de ello, Andalucía continúa siendo la tercera comunidad autónoma con mayor número de empresas creadas, solo por detrás de Madrid y Cataluña, tal y como ha señalado el sindicato en un comunicado.

En paralelo, 307 sociedades mercantiles se disolvieron en Andalucía durante mayo, situando a nuestra comunidad como la segunda de España con mayor número de empresas desaparecidas, únicamente por detrás de Madrid. Aunque las disoluciones descienden ligeramente respecto al mismo mes del año anterior (-4,95%), el dato sigue evidenciando la fragilidad del tejido empresarial andaluz.

En comparación con abril, la creación de empresas aumenta un 4,05%, frente al descenso registrado en el conjunto nacional. Málaga y Sevilla concentran más de la mitad de las nuevas sociedades constituidas en Andalucía, mientras que Jaén y Huelva vuelven a registrar las cifras más bajas.

Otro dato que preocupa al sindicato es el capital medio suscrito, que en Andalucía se sitúa en 32.269 euros, muy por debajo de la media nacional, fijada en 52.981 euros, lo que pone de manifiesto que buena parte de los nuevos proyectos empresariales nacen con una menor capacidad financiera.

Pese a este comportamiento mensual, el balance acumulado del año sigue siendo positivo, con un crecimiento neto de 7.832 empresas en Andalucía, resultado de las 10.160 sociedades constituidas frente a las 2.328 disueltas.

Para UGT Andalucía, estos datos demuestran que la creación de empresas, por sí sola, no garantiza una mejora del mercado laboral. El sindicato insiste en que el objetivo debe ser consolidar proyectos empresariales sólidos, capaces de generar empleo estable, con salarios dignos y condiciones laborales de calidad.

Asimismo, UGT Andalucía rechaza cualquier intento de enfrentar la mejora de los derechos laborales con el desarrollo económico. "Los datos muestran que la reforma laboral no ha impedido el crecimiento neto del tejido empresarial, por lo que el reto debe centrarse ahora en reforzar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras mediante la negociación colectiva y cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC real", ha destacado.

"Desde UGT Andalucía reiteramos que no habrá una economía fuerte mientras quienes sostienen la actividad productiva continúen perdiendo poder adquisitivo. El éxito empresarial debe ir acompañado de una distribución más justa de la riqueza, empleo estable, salarios suficientes e inversión productiva que beneficie al conjunto de la sociedad andaluza", ha concluido el sindicato.