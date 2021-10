UGT-A advierte de que las fusiones bancarias "siempre traen la pérdida de empleos"

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha afirmado este martes que el sindicato "ya apuntó que la fusión de Unicaja y Liberbank iba a traer consigo la pérdida de empleo", al tiempo que ha subrayado que "las fusiones siempre son para despedir, es eficiencia mal entendida".

Castilla, en una entrevista a Canal Sur recogida por Europa Press, ha lamentado que la unión de entidades bancarias "no solo trae consigo la pérdida de empleo, es que no están dando la atención necesaria a la ciudadanía". "Hay muchos pueblos de Andalucía donde no hay oficinas, existe una brecha en el servicio por el cierre de sucursales", ha añadido.

Así, la dirigente sindical ha resaltado que "se está hablando de 1.000 o 1.500 despidos --en relación a la citada fusión bancaria--, ni siquiera las entidades se ponen de acuerdo", y ha precisado que "a pesar de ello los bancos están teniendo resultados positivos".

De cara a las movilizaciones previstas para el día 7 de octubre junto a CCOO, la secretaria general de UGT ha señalado que "ya es hora de salir a la calle" para pedir "una recuperación que sea justa y se traduzca en empleos de calidad para todos, y también para la juventud", destacando "el 49,1 por ciento de desempleo juvenil es un dato muy grave".

En esta línea, Castilla ha detallado que los sindicatos también piden en estas movilizaciones "el fortalecimiento de lo público y una transformación justa de cara a la transición energética". Además, ha puesto de relieve que Andalucía está "a la cola de la estructura salarial y el empleo de calidad", remarcando que "se ha puesto el grito en el cielo por la subida del salario mínimo, como si eso fuera a parar la economía del país".

"Si hay salario justo y elevados o medio, los trabajadores van a consumir más, es un binomio que funciona muy bien en la economía tal y como esta planteada", ha apostillado.

Preguntada por la precariedad en el empleo de las empresas públicas, ha indicado que "se tiene que solucionar", y ha explicado que "existe una norma supranacional que marca que la temporalidad debe ser de un ocho por ciento, y estamos muy lejos de este punto".

En este sentido, ha manifestado que "hay personas que llevan años encadenando contratos temporales y no pueden tener un proyecto de futuro". "Si un puesto está continuamente siendo cubierto de forma temporal significa que es necesario por lo que tiene que tener un carácter estructural y fijo.

FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN

Castilla ha destacado que UGT "pidió a la Junta de Andalucía una mesa de seguimiento respecto a la utilización de los fondos de recuperación europeos" pero "no se ha obtenido respuesta", por lo que "no se sabe qué proyectos hay ni cómo se van a ejecutar, y realmente es una oportunidad de oro para que los fondos 'Next Generation' influyan en el cambio de modelo productivo que tanto necesita Andalucía".

Así, la secretaria general ha lamentado que "es sangrante ver cómo se han perdido 4.416 puestos de trabajo por la vinculación de la región al sector servicios". "Andalucía necesita industrialización, y esos fondos son una posibilidad para el cambio de modelo productivo".