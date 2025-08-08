UGT afirma que el descenso poblacional en Córdoba se debe a la falta de desarrollo industrial y oportunidades laborales

UGT denuncia que detrás del descenso poblacional en Córdoba se esconde la falta de desarrollo industrial y oportunidades laborales

CÓRDOBA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha afirmado este viernes que el descenso poblacional en la provincia de Córdoba "no es una casualidad", sino que es "consecuencia, en gran parte, de un estancamiento económico y social que tiene como principal causa el estancamiento del desarrollo empresarial por un modelo productivo dependiente del sector servicios, del turismo, y con un claro calado estacional".

Así lo ha expresado en una nota la secretaria general de UGT después de que los datos del informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestren que "en tan solo tres meses, de abril a julio", Córdoba ha perdido "más de 1.100 habitantes, contradiciendo los datos nacionales, que posicionan al país en su cifra récord poblacional". Así, la cifra de habitantes de la provincia cordobesa estaría en 770.692 personas, "la más baja en 21 años".

Según ha señalado Laguna, en la provincia de Córdoba "se dan una serie de circunstancias singulares que han ido limitando" el desarrollo económico como es "la falta de potencia eléctrica en la zona Norte, que impide la implantación de nuevas empresas que necesitan de un alto voltaje para su funcionamiento, algo que está en vías de resolverse gracias al compromiso del Gobierno", pero también "esa falta de una industria que absorba con su capacidad a todas esas personas que, saliendo con una amplia formación de universidades y centros de formación profesional, no encuentran el lugar en el que desarrollarse profesionalmente".

La secretaria ugetista ha añadido otra serie de factores, como la estacionalidad que, ha indicado "forman parte del ciclo de dependencia, no sólo al turismo que, como sabemos, en periodos como el verano, debido a las altas temperaturas sufre un enorme descenso de demanda, sino también a la dependencia del campo, que se mueve por campañas".

Otro elemento destacado por Laguna está en torno a "la temporalidad de muchos contratos tienen también su origen en la fragilidad económica que sufre Córdoba y que hace marcar los plazos muy cortos a los propios empresarios dependiendo su viabilidad de múltiples factores externos".

La secretaria provincial ugetista ha remarcado la necesidad de "tomarse en serio lo que está ocurriendo y diseñar un plan de trabajo que tenga unos claros objetivos de industrialización, de desarrollo tecnológico y de potencia logística, debido a su privilegiada posición geográfica de la provincia de Córdoba".

Finalmente, la secretaria general de UGT Córdoba añadió que "debemos conseguir que aquellas personas de Córdoba que vean limitado su desarrollo laboral y personal en nuestra provincia tengan los instrumentos y salidas profesionales para quedarse", pero también "necesitamos mano de obra de otros lugares, algo que debemos mirar desde la perspectiva de la humanidad, pero también desde la que nos brinda un momento histórico, económico y social que los hace imprescindibles para que Córdoba avance".