UGT-A afirma que el presupuesto del Gobierno andaluz de 2022 es una "falta de sensibilidad" con los servicios públicos

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Servicios Públicos Andalucía ha calificado este miércoles el presupuesto del Gobierno andaluz para 2022 como una "falta de sensibilidad" con los servicios públicos.

Así lo la expresado en la Mesa General Extraordinaria de Función Pública, donde han expresado su "malestar" con las cuentas de la Comunidad Autónoma para 2022 "porque no se adaptan a las necesidades reales que requiere Andalucía, en todo lo referido a la prestación de unos servicios públicos de calidad", según destaca en un comunicado.

UGT Servicios Públicos Andalucía ha mostrado, además, su preocupación por el hecho de que toda la política presupuestaria "gire en torno a la reducción de impuestos", puesto que ello "limita el acceso a las prestaciones públicas" en materia de sanidad, educación y políticas sociales.

"Si tuviésemos cifras, se comprobaría que esa reducción impositiva se corresponde con los 8.000 sanitarios que en los próximos días engrosarán las listas del paro", afirma el sindicato.

Para UGT-A, son unos presupuestos "que no avanzan en la recuperación", por lo que "hacen falta unos servicios públicos bien dimensionados". En este sentido, "no podemos estar de acuerdo en políticas restrictivas en lo público cuando llega dinero de Europa en el marco 2021-2027 y los fondos 'Next Generación EU' y no vemos acomodo en estas cuentas".

UGT considera que las cuentas no contemplan un refuerzo en la sanidad ni una bajada en los ratios en la enseñanza. "Se infravaloran los servicios sociales y se creando listas de esperas que afectan al personal más vulnerable en el acceso a servicios sociales de primera necesidad, como pueden ser la ayuda a la dependencia, las pensiones no contributivas y la violencia de género".

Por último, el sindicato asegura que sin un presupuesto que consolide los servicios públicos "es imposible" avanzar en la recuperación de la sociedad andaluza. "La única solución es invertir en prestaciones públicas y en creación de empleo público, y esta vía no es la elegida por el Gobierno andaluz", concluye.