UGT-A alerta del descenso de la producción industrial y reclama medidas para garantizar empleo de calidad

Imagen de archivo de una fábrica - JCYL

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha advertido del descenso de la producción industrial en la comunidad durante el mes de febrero, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y ha reclamado la adopción de medidas que "refuercen el sector y garanticen empleo estable y de calidad".

Según su análisis, la producción industrial andaluza ha registrado una caída mensual del 3,8%, en contraste con el crecimiento del 3,4% en la media estatal. Esta evolución negativa se refleja también en la tasa interanual, que se sitúa en el -0,1%, rompiendo la tendencia positiva de los últimos meses.

De esta manera, el sindicato ha señalado que este descenso está motivado principalmente por la fuerte caída en la producción de energía, que ha disminuido un 16,3%, un retroceso que no ha podido ser compensado por el incremento en los bienes de consumo duradero y en los bienes de equipo. Asimismo, en términos interanuales, la evolución negativa viene marcada por la caída en los bienes de consumo duradero y en los bienes intermedios.

A pesar de este contexto, Andalucía mantiene un crecimiento del 0,9% en la media de lo que va de año, situándose entre las pocas comunidades autónomas con datos positivos frente al conjunto del Estado, cuya media se sitúa en el -2,2%. No obstante, UGT Andalucía ha advertido de una evolución desigual y de la necesidad de consolidar una política industrial que refuerce el tejido productivo.

En este sentido, el sindicato reclama mayor transparencia en la gestión de las inversiones públicas destinadas al sector industrial, especialmente en relación con el Plan Crece Industria, que contempla 17.482 millones de euros.

UGT Andalucía ha criticado la falta de indicadores que permitan evaluar la calidad del empleo generado, al tiempo que ha exigido que estas ayudas se condicionen a la creación de puestos de trabajo "dignos, estables y con derechos, prestando especial atención a las zonas de transición justa".

Asimismo, la organización sindical insiste en la necesidad de garantizar la recuperación del poder adquisitivo de las personas trabajadoras del sector industrial, mediante el cumplimiento de las cláusulas de garantía salarial y la reducción de la temporalidad, apostando por un modelo productivo basado en el empleo estable, la calidad del trabajo y la mejora de las condiciones laborales.

UGT Andalucía ha concluido que las ayudas públicas deben tener como objetivo el retorno social, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y evitando que se conviertan en beneficios empresariales sin impacto real en el empleo.