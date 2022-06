UGT alerta de la "dramática situación" de familias en Andalucía con la mayor subida de la tasa de pobreza hasta el 38,4%

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tasa de pobreza en Andalucía registra el mayor incremento de entre todas las comunidades autónomas y se sitúa en el 38,4%, once puntos por encima de la media estatal. Estos datos se desprenden de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística relativos al pasado ejercicio económico y ponen de manifiesto la "dramática situación" por la que están atravesando las economías familiares andaluzas que, además, "no dejan de verse empeoradas con cada nuevo repunte de inflación".

En un comunicado, UGT indica que la tasa de pobreza y exclusión social, que en 2020 se situó en el 35,1%, pasa ahora a ser del 38,4% registrando así el incremento más pronunciado entre el conjunto de CCAA. Añade que "solo Extremadura (39,1%) obtiene una tasa peor y si tenemos en cuenta que el tercer lugar lo ocupa Canarias (38,3%) la vinculación de la misma con los problemas de desempleo resulta evidente".

"Históricamente, son las tres regiones con las tasas de paro más alta. Tan alarmante es la situación que el porcentaje de población andaluza en riesgo de pobreza y exclusión social supera en 11 puntos la media estatal", abunda el sindicato.

En cuanto al porcentaje de andaluces con problemas de carencia material severa, UGT apunta que en Andalucía "se ha situado en el 10,2%, 2,2 puntos por encima del dato del año anterior".

Otros indicadores especialmente relevantes son también que "casi el 7% de la población andaluza no puede permitirse un plato de carne o de pescado al menos cada dos días; que el 1 % no pueden permitirse mantener sus viviendas en unas condiciones climáticas adecuadas; y que 42 de cada 100 andaluces no tienen capacidad alguna para afrontar gastos imprevistos".

Además, el sindicato expone que, según la citada encuesta, "más del 15% de la ciudadanía andaluza, a lo largo del pasado año, ha tenido algún retraso en el pago de los gastos relacionados con la vivienda habitual (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad, etcétera)".

"Citando a Nelson Mandela, 'la pobreza no es natural'. No podemos asumirla como algo intrínseco o propio de nuestros modelos de sociedad. Puede erradicarse, como así nos mandata la Agenda 2030 y los ODS y, como decía el propio Presidente Sudafricano, puede hacerse a través de nuestras propias acciones. Incrementar los salarios, las pensiones más bajas, las prestaciones por desempleo son algunas de ellas", concluyen desde UGT.