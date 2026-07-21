UGT-A apoya a la reportera de ADM que denunció presunto acoso en la concentración en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (Sevilla). - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Andalucía ha informado de que ha participado este martes en la concentración convocada por el Comité Intercentros de la RTVA frente a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla para mostrar su apoyo a la trabajadora de Andalucía Digital Multimedia (ADM) que denunció presuntos casos de acoso sexual y laboral, cuya investigación continúa en sede judicial.

Según ha detallado UGT-A en una nota, con el lema 'Basta de acoso en los medios de comunicación', la movilización ha reunido a representantes sindicales y trabajadores del sector audiovisual para trasladar un mensaje de apoyo a la compañera denunciante y reclamar entornos laborales seguros, libres de cualquier forma de violencia, discriminación o intimidación.

La Federación estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Andalucía, segunda fuerza sindical en el Comité Intercentros de la RTVA, ha reiterado su firme compromiso con la defensa de las víctimas de acoso y ha reclamado que los hechos denunciados se investiguen con todas las garantías, respetando el procedimiento judicial y ofreciendo la máxima protección a la trabajadora.

Asimismo, durante la concentración también se ha denunciado la situación de "precariedad estructural" que afecta al sector audiovisual andaluz. El Comité Intercentros ha advertido de que la externalización continuada de servicios de la RTVA hacia empresas privadas ha favorecido, en muchos casos, condiciones laborales precarias, salarios insuficientes, exceso de jornada y una creciente pérdida de derechos laborales.

En este sentido, UGT Andalucía ha compartido estas reivindicaciones y ha reclamado el cumplimiento "estricto" de los convenios colectivos, de la legislación laboral y de igualdad, así como la implantación de protocolos eficaces frente al acoso en todas las empresas que prestan servicios para la RTVA.

Además, el sindicato ha considerado "imprescindible" que la radiotelevisión pública andaluza ejerza una labor activa de supervisión para garantizar que todas las empresas adjudicatarias cumplen la normativa laboral y ofrecen unas condiciones de trabajo "dignas" a sus plantillas.

Por último, la organización sindical ha reiterado que no puede existir un servicio público de calidad si quienes lo hacen posible trabajan en condiciones de precariedad o sin la protección necesaria frente al acoso. Igualmente, ha asegurado que continuará apoyando todas las iniciativas encaminadas a defender los derechos laborales, la igualdad y la dignidad de los trabajadores del sector audiovisual.