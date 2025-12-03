UGT asegura que la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad "aún no está garantizada" en Andalucía

Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha señalado este miércoles que las personas con discapacidad merecen "algo tan sencillo y tan profundo como la igualdad de oportunidades en cada etapa de su vida" y ha asegurado que en Andalucía esa igualdad "aún no está garantizada".

Así lo ha reflejado el sindicato en una nota en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora este 3 de diciembre y ha precisado que "detrás de cada estadística, detrás de cada informe y detrás de cada dato, hay personas reales". En este sentido, ha expuesto que "hay niños que necesitan apoyo para crecer, jóvenes que sueñan con un futuro laboral digno, adultos que luchan por mantener su independencia y personas mayores que quieren seguir formando parte activa de su comunidad".

Al hilo, la organización sindical ha resaltado que "las políticas actuales continúan dejando huecos que se traducen en barreras cotidianas" como, por ejemplo, una atención temprana que no llega a tiempo, una educación inclusiva que no dispone de recursos suficientes, servicios públicos que avanzan a distintas velocidades según la provincia, apoyos que dependen más del esfuerzo de las familias que del compromiso institucional, entre otras circunstancias.

Además, UGT ha indicado que la discapacidad no puede seguir tratándose como un problema individual, y fuentes del sindicato han advertido que "es una cuestión de derechos humanos, de justicia social y la igualdad debe empezar en la infancia".

En esta línea, el sindicato ha explicado que si un niño no recibe a tiempo los apoyos que necesita, se limita su desarrollo, se condiciona su futuro educativo y se restringen sus oportunidades de vida. "La igualdad debe continuar en la escuela, donde aún faltan profesionales, adaptaciones, accesibilidad cognitiva, materiales inclusivos y espacios que garanticen la participación de todos", han detallado.

Además, han considerado que la igualdad debe hacerse "plenamente visible" en el empleo, porque "sin empleo digno no hay independencia, no hay proyecto de vida y no hay participación real en la sociedad".

No obstante, UGT ha señalado que en Andalucía "muchas personas con discapacidad se encuentran con puertas que siguen sin abrirse", como por ejemplo, procesos de selección inaccesibles, falta de ajustes razonables, centros de trabajo sin adaptaciones, prejuicios que limitan las posibilidades de contratación y un incumplimiento evidente del cupo de reserva. "No basta con anunciar estrategias, necesitamos cambios reales", han reclamado.

Por otro lado, la organización sindical ha defendido un modelo en el que "los entornos laborales sean accesibles para todas las personas". En concreto, han agregado que eso significa la dotación de espacios físicos sin barreras, señalización comprensible, apoyos a la comunicación, herramientas digitales adaptadas, intérpretes cuando sean necesarios, lectura fácil, pausas adecuadas, acompañamiento profesional y respeto pleno a las necesidades individuales.

Para UGT, un "entorno accesible no es un lujo", sino "la base para que una persona pueda trabajar en igualdad y demostrar todo su potencial" y ha señalado que, además, es un "beneficio para la organización", porque la accesibilidad "mejora la calidad del trabajo, la convivencia y la productividad".

Por tanto, el sindicato ha reivindicado que el empleo protegido no sea una estación final, sino "un puente hacia el empleo ordinario". Asimismo, han exigido que la formación sea accesible y de calidad, que la Inspección de Trabajo refuerce el control del fraude en las medidas alternativas y que la Junta apueste por políticas activas de empleo específicas, financiadas y estables, que acompañen a las personas durante todo su itinerario laboral.

Además, UGT ha resaltado que la igualdad también debe acompañar la vida adulta y la vejez. "No es justo que vivir con dignidad dependa del código postal o de la disponibilidad económica", ha expuesto y ha concretado que las listas de espera en dependencia "siguen siendo demasiado largas, los apoyos para la vida independiente son insuficientes y el acceso a vivienda, transporte y servicios comunitarios continúa siendo desigual". Además, ha apuntado que "una sociedad justa es aquella que cuida, acompaña y facilita, no aquella que pone obstáculos o retrasa derechos".

En relación, UGT ha considerado que en un futuro donde las personas con discapacidad puedan estudiar, trabajar, formar su familia, desplazarse, vivir de manera autónoma y participar en la comunidad "como cualquier otra persona". Para que eso sea posible, han valorado como "imprescindible" que Andalucía avance "con decisión, con recursos suficientes y con una mirada transversal que abarque toda la vida".

En este contexto, la organización ha asegurado que su compromiso es transformar también el propio sindicato en "un espacio cada vez más accesible, más inclusivo y más representativo" y han afirmado que seguirán luchando para que ninguna persona sea discriminada, para que la accesibilidad se convierta en una realidad cotidiana y para que las políticas públicas dejen de ser declaraciones de intenciones y se transformen en derechos efectivos.

Además, UGT ha reivindicado que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, a decidir su futuro y a compartir plenamente su vida en comunidad, y han sostenido que "la igualdad de oportunidades no puede ser un privilegio, debe ser una garantía", que "la inclusión no puede seguir esperando" y que "los derechos no se pueden aplazar". Finalmente, han declarado que seguirá defendiendo, "con firmeza y con humanidad, una sociedad que no deje a nadie atrás".