UGT-A atribuye a la luz y carburantes la subida moderada del indicador adelantado del IPC de un 0,2%

Publicado 30/05/2019 12:26:57 CET

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo del Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja un crecimiento mensual del 0,2%, que UGT Andalucía valora por la moderación del encarecimiento del coste de la vida y entiende que, cuando se conozcan los valores definitivos a mediados de junio, la tasa interanual de inflación se reduciría siete décimas, hasta el 0,8%, sobre la interanual de mayo (1,5%), consecuencia del abaratamiento de la factura eléctrica y de un menor incremento de precios de los carburantes respecto al acontecido en mayo de 2018.

El dato supone un nuevo incremento mensual de los precios con respecto al valor de abril, afirma el sindicato en un comunicado, y estima que no significa un descenso en los precios porque, argumenta, "gran parte del empresariado no está cumpliendo con las mejoras salariales firmadas en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva" para optar entonces por los "Convenios Colectivos de Empresa que no dejan de empobrecer las condiciones laborales y renegociar a la baja los salarios".

Mayo suele ser un mes tradicional en el incremento de los precios, pero el aumento avanzado este jueves, de un 0,2%, es el menor de los registrados este mes en los últimos cinco años, con excepción de mayo de 2017, cuando los precios descendieron una décima.

Por el contrario, durante mayo de 2018 el incremento mensual del IPC se elevó hasta el 0,9%, es decir, siete décimas superior al dato adelantado esta jornada.

UGT explica que, en términos interanuales, si se confirma el 0,8% cuando se conozcan los datos reales de inflación del mes en un par de semanas, la tasa de inflación pasaría a verse reducida, con respecto a abril de este año, de manera muy significativa (7 décimas) y se pondría fin a tres incrementos consecutivos en la inflación interanual para situarse por debajo de la barrera de un punto de incremento de precios.

UGT Andalucía apuesta por el incremento de los salarios y del poder adquisitivo de los trabajadores, que, entiende, debe consolidarse este año para poder encarar en 2020 un nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional, en esta ocasión, hasta los 1.000 euros mensuales en 14 pagas.