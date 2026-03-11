UGT-A avisa de la fragilidad del tejido empresarial tras el aumento "simultáneo" de creación y disolución de empresas tras analizar los datos publicados por el INE sobre sociedades mercantiles en enero de 2026. - UGT-A

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT-A ha avisado de la fragilidad del tejido empresarial tras el aumento "simultáneo" de creación y disolución de empresas tras analizar los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre sociedades mercantiles correspondientes a enero de 2026.

Según ha informado UGT-A en una nota, los datos reflejan un aumento en la creación de empresas en Andalucía pero "un crecimiento significativo en el número de sociedades disueltas". Durante el primer mes del año se constituyeron en Andalucía 1.918 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone un incremento interanual del 2,9% respecto a enero de 2025. Con este dato, la comunidad se sitúa como "la tercera autonomía con mayor número de empresas creadas", solo por detrás de la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Sin embargo, este crecimiento se sitúa por debajo de la media nacional, que registró un aumento del 8,86% interanual, y el peso relativo de Andalucía en la creación de empresas a nivel estatal se reduce, pasando del 17,46% en enero de 2025 al 16,50% en la actualidad.

Paralelamente, los datos han mostrado una evolución "preocupante" en cuanto a la desaparición de empresas. Concretamente, en enero se disolvieron 732 sociedades mercantiles en Andalucía, lo que sitúa a la comunidad como "la segunda con mayor número de empresas extinguidas del país", solo por detrás de la Comunidad de Madrid. Esta cifra supone un incremento interanual del 9,75%, mientras que en el conjunto de España las disoluciones descendieron ligeramente (-0,26%).

De este modo, del total de sociedades disueltas en Andalucía, 668 lo hicieron de forma voluntaria (91%), 39 por procesos de fusión (5%) y 25 por otras causas (4%).

Por otro lado, "el análisis mensual también refleja señales de debilidad". Las 1.918 sociedades constituidas en enero han supuesto una caída del 6,35% respecto a diciembre de 2025, un descenso superior al registrado a nivel nacional (-0,82%). Al mismo tiempo, el número de sociedades disueltas aumentó un 19,8% respecto al mes anterior, muy por encima del incremento registrado en el conjunto del país (7,83%).

Por provincias, Málaga (697) y Sevilla (482) han concentrado el 61% de las nuevas sociedades constituidas en Andalucía, mientras que Jaén (82) y Huelva (71) registraron "los niveles más bajos de creación empresarial". En cuanto a las disoluciones, Málaga (243) y Sevilla (169) también encabezaron el número de empresas extinguidas, frente a Jaén (33) y Huelva (32), que han presentado los valores más reducidos.

En relación con el capital medio suscrito por las sociedades constituidas, Andalucía se situó en 56.113 euros, una cifra muy próxima a la media nacional (56.734 euros). No obstante, UGT-A ha avisado de que algunos incrementos puntuales registrados en determinadas provincias responden a operaciones concretas de gran inversión, principalmente vinculadas a proyectos inmobiliarios o logísticos, y no reflejan un "fortalecimiento general del tejido empresarial", compuesto mayoritariamente por pequeñas y microempresas.

VALORACIÓN SINDICAL

Ante estos datos, el sindicato ha considerado que la evolución del tejido empresarial "no puede valorarse de forma plenamente positiva". Aunque se trata del mejor dato de creación de empresas en un mes de enero desde 2008, también es "el peor registro de disolución de sociedades en ese mismo periodo, lo que evidencia la fragilidad de muchas iniciativas empresariales".

Además, el sindicato ha avisado de que esta dinámica podría estar vinculada a la creación de empresas de corta duración asociadas a campañas estacionales, como la campaña navideña, lo que "termina repercutiendo en la estabilidad del empleo y en la calidad del mercado laboral andaluz".

En esta línea, UGT-A ha indicado que más del 90% del tejido empresarial de la comunidad está compuesto por pymes y microempresas, lo que refleja una estructura productiva "muy fragmentada", en muchos casos con "menor capacidad de inversión, menor estabilidad laboral y salarios más reducidos".

No obstante, la organización ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una diversificación del modelo productivo, apostando por sectores de mayor valor añadido que permitan "incrementar la productividad y mejorar las rentas del trabajo". Además, el sindicato ha subrayado que "la competitividad de la economía andaluza no puede basarse en salarios bajos, sino en empleo de calidad, innovación y estabilidad empresarial".

En este sentido, UGT-A ha pedido "reforzar la negociación colectiva, garantizar salarios dignos vinculados al crecimiento de los beneficios empresariales y mejorar la inspección laboral", especialmente en las empresas de menor tamaño, donde la representación sindical es más limitada.

Por último, el sindicato ha defendido que "las empresas que se constituyen en la comunidad deben asumir un compromiso real con la estabilidad del empleo, el cumplimiento de los convenios colectivos y la inversión productiva, elementos imprescindibles para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y consolidar un crecimiento económico sostenible".