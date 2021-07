UGT y CCOO Andalucía insisten al Gobierno en que suba el SMI y deroge la reforma laboral de 2012

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO de Andalucía han entregado este miércoles en la Delegación del Gobierno en Andalucía un manifiesto para reclamar al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la derogación de la reforma laboral del PP de 2012.

Según señalan en un comunicado conjunto, esta petición se ha materializado en la entrega esta mañana por parte del secretario de institucional de UGT-A, Óskar Martín, y de la secretaria de condiciones de trabajo de CCOO-A, Yolanda Carrasco, de un manifiesto en el que se reclama al Gobierno que cumpla con "los compromisos adquiridos con las organizaciones sindicales y con el conjunto de la sociedad", en materia de mejora del SMI a lo largo de esta legislatura y la derogación de la reforma laboral, una acción reivindicativa que se ha llevado a cabo en toda España.

"No hay motivos que justifiquen que esas medidas no se lleven a cabo con carácter inmediato y, además, es de justicia social porque los trabajadores y especialmente los más vulnerables no pueden volver a pagar las consecuencias de otra crisis cuando, una vez más, han estado al frente de la situación", Carrasco, quien ha precisado que en Andalucía casi el 50% de la población asalariada cobra igual o menos del SMI, que las personas jóvenes "no llegan casi ni a 500 euros al mes de media" que y más de 900.000 mujeres perciben un salario inferior o igual al SMI.

Carrasco ha afirmado que la subida de 2019 y 2020 de casi el 30% del SMI "no ha supuesto ningún efecto negativo" en la economía, "sino todo lo contrario, ya que ha conllevado una reactivación de la economía y de las empresas", por lo que pide que no se produzca una subida que acerque al 60% del salario medio europeo. "Ahora toca cumplir las promesas electorales hechas en tres ocasiones y así lo vamos a seguir reivindicando. Es de justicia social", ha dicho.

Por su parte, el sindicalista de UGT ha dicho que si se prorratea, la subida del SMI es de 1,66 euros al día, por lo que "la empresa que no puede hacer frente a esa subida tiene otros tipos de problemas que no son precisamente esa subida". "Día que pasa y día que no se sube el SMI es un día de injusticia social más en nuestro país y más con un Gobierno progresista que lo tiene en su programa de gobierno y que debe ser una prioridad junto a la derogación de las reformas laborales", ha apuntado.

"El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho un estudio en el que consulta a los empresarios si necesitan puestos de trabajo y el 95% dicen que no contratan no porque el SMI sea alto, sino porque no tienen vacantes que cubrir, esto pone de manifiesto, frente a algunas teorías liberales, que la subida del SMI ni perjudica el empleo ni perjudica la economía, todo lo contrario", ha dicho.