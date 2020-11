UGT y CCOO se concentrarán el 1 de diciembre ante San Telmo para denunciar la falta de diálogo social

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general UGT Andalucía, Carmen Castilla y la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, han anunciado este jueves en una rueda de prensa conjunta que ante la falta de diálogo social ambos sindicatos han anunciado movilizaciones este 1 de diciembre frente a las puertas del Palacio de San Telmo.

Carmen Castilla ha explicado que "vamos a hacer una movilización conjunta para el día 1 de diciembre para exigir a la Junta rescatar a las personas, proteger el empleo, reforzar lo público, pero sobre todo con diálogo social, teniendo en cuenta a la clase trabajadora que es a la que representamos. Será una primera concentración en la sede del Gobierno andaluz".

"No entendemos la actitud del Gobierno andaluz, no la compartimos y nos gusta el diálogo y el consenso, pero si no es así, presión y movilización, es lo que nos toca. Creo que el momento actual, agravado por la pandemia, es un momento de crisis del diálogo social, me siento muy decepcionada y la gente de mi organización también", ha proseguido afirmando la secretaria general de UGT-A, según ha informado el sindicato por medio de una nota.

"Ni se nos consulta ni sabemos en qué consisten las ayudas a sectores maltratados por la pandemia, te enteras por los medios de comunicación, ahí es donde se demuestra el diálogo social. Nosotros no hemos roto el diálogo social, son ellos lo que lo han roto, la situación ahora mismo es crítica en dialogo social. O se arregla o va a haber una gran conflictividad, no se llama a los representantes legítimos de los trabajadores", ha manifestado Carmen Castilla.

"La pelota está ahora en el tejado de la Junta y nosotros no vamos a dejar tirados a ningún trabajador de esta tierra, esto no es un favor, es una obligatoriedad, que se lean la Constitución", ha apuntado la secretaria general de UGT-A.

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha afirmado que "durante la pandemia los sindicatos hemos estado al frente para atender a los trabajadores y para evitar que se lesionaran derechos"

Nuria López ha indicado que "al final, el Presupuesto lo que demuestra es que Juanma Moreno no tiene un plan para Andalucía. Siempre nos tendrán en el diálogo, pero dos no dialogan si uno no quiere. Y el Gobierno andaluz siempre elige dialogar con los mismos".

NURIA LÓPEZ: "MORENO SE HA DESCOLGADO Y DA ESPALDA A TRABAJADORES"

"En el momento que el Gobierno de Juanma Moreno ha podido se ha descolgado de ese acuerdo y ha dado la espalda a los trabajadores. Este acuerdo recogía medidas para quienes están en paro o tienen empleo precario", le ha reprochado la secretaria general de CCOO-A.

La secretaria general de UGT Andalucía, "las previsiones del PIB para el año que viene van a bajar un 11, 4%, las estimaciones no son nada positivas. Sobre los presupuestos, quería destacar que si hacemos una radiografía del tejido productivo andaluz tenemos cerca de un 24% de desempleo. No sabemos en qué tasa de desempleo se quedará Andalucía tras la época post Covid, algunos dicen que alcanzaremos un 30%".

"La política fiscal en nuestra tierra sigue anunciando bajadas de impuestos, qué le digo del Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones podíamos recaudar mucho más para las políticas públicas, más de 80.000 millones de euros en el estado. Ante la mayor crisis sanitaria y social debíamos contar con los mejores presupuestos de la historia", ha afirmado la secretaria general de UGT-A.

"Hay una herramienta que ha dado sus frutos a los largo de la pandemia y antes, el dialogo social, no es sentarte a hablar, es conveniar, marcar una estrategia y hacer un seguimiento en materia de empleo, en las políticas transversales, sanidad, educación, políticas acticas de empleo. Pensábamos que después del acuerdo que firmamos de forma generosa, llegamos a un acuerdo el 30 de julio, para la reactivación económica de Andalucía. Lo que hay ocurrido es multitud de conflictos porque el diálogo social se ha debilitado", ha dicho Castilla.

"Se ve el debilitamiento en el diálogo social por ejemplo en sanidad, a nadie le cabe duda de que han dado lo mejor de sí los profesionales sanitarios. Reconocimiento con aplausos, con estatuas y ahora nos viene una orden que nos sacan un domingo por la tarde, una orden que prohíbe muchísimos derechos para los profesores sanitarios. Luego dicen que se ha atenuado, pero UGT se muestra frontalmente en contra de esa orden y pedimos la derogación completa y que vuelvan a recuperar esos derechos que tanto trabajo costó conquistar", ha dicho la líder regional.

"En educación no se está respetando los derechos de los profesionales, no se vela por su salud ni se tiene en cuenta con sus patologías, ni se hace una evaluación de riesgos".

"Hace unos días se firmó el plan para pymes y autónomos, no fuimos ni invitados ni informados. Y quiero que quede claro una cosa, estamos a favor de ayudar a las empresas, que nadie manipule, estamos a favor, es dinero público pero debe tener una regresión en el mantenimiento del empleo. Quién va a velar por ese casi medio millón de andaluces y se va asegurar del mantenimiento del empleo. Un ejemplo, la ley del comercio se está desarrollando, pues nos han dicho que cuando esté hecha nos la pasarán, pero sin dejarnos hacer aportaciones", ha dicho Castilla.

La secretaria general de UGT-A ha manifestado que "la renta mínima también ha tenido un recorte, en estos momentos en los que más falta hace ayudar a las personas más vulnerables, darles respuestas ante la tasa de exclusión social que tiene Andalucía. Todavía estamos esperando la firma del IV Convenio para los trabajadores de las ITV, no contratan trabajadores, hacen falta 450 trabajadores, para dar un servicio óptimo. Esperemos que su intención no sea privatizarla, por eso hemos convocado huelga el día 9 de diciembre. Además, estamos viviendo un desmantelamiento de la industria andaluza".

"SE NOS CERCENA EN CANAL SUR"

Carmen Castilla ha querido mandar un mensaje de cariño, apoyo y solidaridad a los trabajadores de Canal Sur, "porque sabemos que están sufriendo presiones políticas, bajan su presupuesto en 14 millones, se han perdido 300 trabajadores, no es de recibo que se nos cercene en salir, ya no se habla de temas laborales en la televisión pública pagada con los impuestos de todos y todas, habrá que recordarles a la Junta que tienen una obligación con las centrales sindicales mayoritarias, porque estamos en el artículo 7 de la Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía, hay que decirles que no vemos mal que se sienten con los empresarios pero con los trabajadores y trabajadoras hay que negociar qué va a pasar después de esta pandemia".