UGT y CCOO cifran el seguimiento de la huelga en un 40% en la sanidad andaluza y del 50% en dependencia

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO-A y UGT-A han cifrado el seguimiento de la huelga en un 40% dentro de la sanidad andaluza y en un 50% en el caso de los servicios relacionados con la dependencia. En el caso del SAS, ambas centrales sindicales han afeado a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias que haya sido "condescendiente con otras huelgas" --en alusión a la de los médicos-- pero "muy celosa" con la del 11 de noviembre.

Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) han valorado positivamente en una nota el seguimiento de la huelga general por parte de los trabajadores del sector sanitario andaluz y de la Dependencia a pesar del "bloqueo del derecho fundamental mediante servicios mínimos abusivos". "La Consejería de Salud ha sido más condescendiente con otras huelgas que con esta, dado que solamente ha puesto impedimentos para que la gente pueda ejercer su derecho a huelga", mantiene el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, José-Pelayo Galindo.

El personal de los centros sanitarios y de la Dependencia de Andalucía han respaldado de forma mayoritaria la huelga general convocada hoy por mejores salarios, por una vivienda digna y por el control de los precios ante una inflación que lastra el poder adquisitivo. Según los datos que maneja la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, el 100% del turno de noche y el 40% de los trabajadores del turno de mañana de la sanidad pública andaluza han secundado esta convocatoria. Asimismo, el 50% de la plantilla de la Dependencia, en residencias y ayuda a domicilio, se ha sumado a esta jornada de huelga.

"Son cifras altísimas teniendo en cuenta los mínimos abusivos implantados por la Administración andaluza", asegura el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, José-Pelayo Galindo, quien subraya el "abuso indecente" además de la mayoría de la patronal del servicio de ayuda a domicilio, que está obstaculizando el derecho constitucional a la huelga en este sector. "Estamos muy satisfechos por la amplia participación en esta convocatoria y agradecemos el respaldo del personal de la sanidad andaluza y la comprensión de los pacientes", afirma el dirigente sindical.

Por su parte, UGT ha aplaudido el seguimiento "masivo" frente a las "órdenes" de la Consejería de "mantener en el día de hoy actividades demorables y que ni mucho menos son esenciales ni que pertenezcan a un día festivo". "El mantener actividades y el establecer servicios mínimos abusivos contrasta mucho con lo hecho por la Administración en otras huelgas recientes". "Desde UGT, agradecemos el apoyo de los trabajadores y la comprensión de los pacientes ante una situación que nos ha obligado a convocar esta huelga y que afecta de lleno a los sueldos de los profesionales y al acceso a la vivienda", ha remarcado el sindicato en una nota.