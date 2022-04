UGT y CCOO comparten la necesidad de presupuestos en Andalucía pero para "solucionar los problemas de los trabajadores"

UGT y CCOO dicen que "no podemos estar seis meses en impasse" y que "hace falta un presupuesto, pero no cualquiera"

SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT-, Carmen Castilla, ha incidido, respecto a la convocatoria de elecciones el próximo 19 de junio, en que "no ve ningún motivo para el adelanto electoral", toda vez que ha señalado que "no podemos estar seis meses en impasse", mientras que la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha señalado que "comparten que hacen falta unos presupuestos, pero que no vale cualquier presupuesto" sino aquel que "solucione los problemas de los trabajadores".

De este modo se han expresado ambas dirigentes sindicales en Sevilla durante la rueda de prensa para presentar las movilizaciones previstas por los sindicatos, así como sus reivindicaciones para el 1º de Mayo.

Así, Castilla ha señalado que se reafirma en lo dicho anteriormente, "no veo ningún motivo para el adelanto electoral", porque "la calculadora electoral no se puede estar mirando en base a la conveniencia de los partidos políticos en un momento en que hay un 9,9% de inflación en Andalucía, sino que se tienen que ver las necesidades de la población", ya que la comunidad "sí tiene medidas para poder apaciguar las desigualdades".

Castilla ha incidido en que la facultad de convocar elecciones "la tiene el presidente de la Junta", al tiempo que ha añadido que "espera que nos perdamos seis meses y mientras tanto tenemos una tasa de desempleo inaceptable o salarios muy por debajo de lo que deberíamos, si nos comparamos con el conjunto del Estado". "Hay mucha tarea por hacer", ha incidido, para añadir que "estarán ojo avizor con todos los programas electorales porque en el centro deben estar las personas".

La dirigente sindical ha afirmado que "es cierto que hacen falta unos presupuestos", pero ha indicado que "hay muchas cosas que se pueden hacer con unos presupuestos prorrogados", porque, ha insistido, "no podemos estar seis meses en impasse" y la ciudadanía andaluza "no está para esperar más a salir del agujero en el que llevamos años y años". "Andalucía no está para experimentos, los experimentos con gaseosa y en casa de cada uno", ha aseverado.

Por último, ha pedido a los andaluces que "vayan a votar" y que "analicen los programas electorales".

Por su parte, Nuria López ha señalado, sobre el adelanto electoral, que en estos casos "siempre se coge una excusa para convocar las elecciones", al tiempo que ha indicado que pueden compartir que "hay una parte de la legislatura técnicamente agotada, y mucha consejerías están de brazos caídos y hay una falta de dinamización de la vida política andaluza y sobre todo de una parte de las políticas que afectaban a los trabajadores".

"Compartimos que hacen falta unos presupuestos, pero que no vale cualquier presupuesto" sino aquel que "solucione los problemas de los trabajadores", al tiempo que ha añadido que "las últimas propuestas de presupuestos fueron frustrantes, y sobre todo la última que se dejó en el cajón y que contenía recortes y despidos".

"Hacen falta unos presupuestos, pero no vale cualquiera" y "queremos ver si los programas electorales de las elecciones andaluzas recogen lo que los trabajadores necesitan. Hay que dar un impulso a los servicios públicos, a la igualdad, a la transición ecológica y a las políticas activas de empleo", ha señalado.

López ha afirmado que "hay que ir a votar con conocimiento de causa de los programas porque de eso depende la vida y el futuro de los andaluces". Por eso, continúa, "desde el movimiento sindical, con nuestras tablas reivindicativas, vamos a instar a los partidos a que las recojan y se comprometan con el movimiento obrero", ha concluido.