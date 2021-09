UGT y CCOO exigen a la Junta una mesa de seguimiento de fondos europeos: "Si no hay diálogo, para eso están las calles"

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las secretarias generales de UGT Andalucía y CCOO Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente, han exigido este miércoles a la Junta de Andalucía una mesa de seguimiento con los sindicatos para conocer el destino de los fondos Next Generation, al igual que en Valencia, toda vez que han advertido que "si no hay diálogo, para eso están las calles".

Así lo han manifestado durante la reunión de las comisiones ejecutivas de UGT y CCOO en Andalucía donde se han analizado los temas y reivindicaciones sindicales en este último cuatrimestre del año y en las que han exigido a la Junta que "al igual que se toma como ejemplo a Valencia, que se le copie el modelo y se cree una comisión de seguimiento de los fondos europeos, para saber dónde se van a destinar", según han recogido los sindicatos en un comunicado.

"En la actualidad, no estamos convocados para ninguna reunión sobre este tema con la Junta de Andalucía, no sabemos nada de los fondos, no nos tienen en cuenta para presentar aportaciones sobre temas como, por ejemplo, el de los Presupuestos. Nos llaman cuando ya está hecho", ha lamentado Castilla.

Del mismo modo, ha exigido "información" de la inversión de estos "que son dinero público". "Menos fotos y menos titulares, vamos a defender a los que no tiene voz en las instituciones", ha asegurado.

Por su parte, López ha criticado que "el Gobierno andaluz está ausente del debate político de los fondos europeos". "Las organizaciones sindicales queremos saber a dónde va a destinar ese dinero, en solicitar más financiación para Andalucía nos va a encontrar, pero también nos va a encontrar para que las personas trabajadoras, las pequeñas empresas y las medianas sean las principales beneficiarias de esos recursos, porque a todas ellas no está llegando la recuperación económica", ha manifestado.

En el análisis de la realidad sociolaboral andaluza, Castilla ha incidido en la necesidad de que Andalucía esté financiada de "forma justa". "Las políticas de empleo, con el paro que tenemos aquí, no pueden ser menores que las de otras, hay que hacer un reparto justo", ha indicado.

Además, ha señalado que "se está escuchando una crítica desproporcionada de la subida del SMI, crítica que no entendemos cuando se anuncia que la economía va a crecer y queremos terminar en el 2023 con la subida del SMI hasta 1.200 euros".

En este sentido, López ha criticado que "subir 15 euros más al mes, significa tan solo comprar leche, pan, azúcar y alimentos de primera necesidad, por lo que no es de recibo que las empresas andaluzas se opongan a esta subida cuando la inflación, la luz, el gas y la vivienda no paran de subir". "Que ahora digan que 15 euros al mes va a desplomar la economía, esa mentira no se la cree nadie", ha lamentado.

"UNA CALCULADORA OBSOLETA PARA LOS PRESUPUESTOS"

Por otro lado, la secretaria general de CCOO ha lanzado un aviso al Gobierno andaluz ante la negociación de los próximos presupuestos autonómicos para 2022. "La Junta está usando una calculadora obsoleta, una receta de la austeridad y de la privatización para gestionar Andalucía en un momento en el que se ha demostrado que lo que hay que hacer es seguir reforzando lo público, apostar por la inversión productiva y luchar contra la desigualdad y no entendemos que este Gobierno no haga política real y blinde los servicios públicos", ha criticado.

En relación a estos presupuestos, López ha exigido a la Junta que "haga su trabajo y lo que mandata la Constitución, porque los trabajadores están pasándolo muy mal y hay que mirarlas a la cara y dejar de gobernar para los intereses de unas pocas empresas", ha apuntado.

"LA UNIDAD DE ACCIÓN GOZA DE BUENA SALUD"

En otra parte, Castilla ha explicado también su preocupación sobre otros temas, tales como el aumento de las muertes de trabajadores. "Necesitamos un plan de choque contra la siniestralidad, son cifras insostenibles y muestran la cara más amarga de la precariedad", ha exigido.

Sobre el incremento de los precios, ha alertado de que "es un problema, sobre todo el precio de la energía, pedimos una empresa pública de energía para terminar con esta situación".

Por último, preguntada por el estado de la unidad de acción entre CCOO y UGT, Castilla ha señalado que, en Andalucía, "la unidad de acción goza de una estupenda salud". "Nuestra unidad de acción no solo no está en cuestión, sino que la vamos a reforzar, aunque haya conflictos en los que no vayamos de la mano", ha concluido.