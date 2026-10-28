UGT y CCOO piden "investigación y medios" para Prevención de Riesgos Laborales y lamentan las tres muertes en una semana

UGT y CCOO se concentran por las últimas tres muertes de trabajadores. - UGT

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado este miércoles en la Plaza de las Tendillas de Córdoba para solidarizarse por las tres últimas muertes de trabajadores en la provincia en una semana y para criticar "el alto nivel de siniestralidad que sufre la provincia los últimos años".

Según han indicado los sindicatos en un comunicado conjunto, "con las dos nuevas víctimas mortales computables, los fallecidos en Villa del Río y Lucena, la cifra se eleva a once en lo que va de año". Además, han añadido que "en esta semana trágica habría que sumar la muerte de un soldado en acto de servicio en Cerro Muriano. Una muerte que, sin embargo, no computa entre las víctimas de accidentes laborales".

Los dos primeros accidentes, el primero sucedido en Villa del Río a un trabajador del Régimen General y el segundo en Lucena de un trabajador autónomo, fueron por caída de altura a distinto nivel. Mientras que el soldado fallecido en Cerro Muriano sufrió un atropello dentro de la base militar, según han detallado.

El secretario de Salud Laboral de UGT, Jaime Sarmiento, ha lamentado "profundamente" los fallecimientos de estos trabajadores y ha señalado que "llevamos tiempo pidiéndole a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que se cambie la legislación facilitando más medios para la investigación de los accidentes laborales porque cuando hay más investigación y hay países referentes, los accidentes tienden a disminuir".

Sarmiento, igualmente, ha criticado que las inspecciones de Trabajo "se producen a trabajadores del Régimen General y no a trabajadores autónomos", algo que ha pedido "solucionar, precisamente, con más medios y más investigación".

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, ha remarcado que "de enero a agosto, según las estadísticas oficiales, se han producido en la provincia casi 6.500 accidentes con baja. Eso se traduce en 27 accidentes diarios, cada cuatro días se produce un accidente grave y muere más de una persona al mes".

Esto quiere decir, tal y como ha afirmado, que "las personas trabajadoras de Córdoba tenemos una probabilidad entre 31.138 de sufrir un accidente laboral mortal mientras que tenemos una entre 100.000 de que nos toque la lotería. Por mucha lotería que compremos, tenemos más probabilidad de perder la vida en el trabajo que de hacernos millonarios. A la misma vez que el empresariado engorda su fortuna, engordan los ataúdes de la clase trabajadora", ha alertado.

MUERTES POR CALOR

Sarmiento ha actualizado la información sobre las muertes por calor en el trabajo en la provincia de Córdoba señalando que la provincia fue "la primera en datos de muertes por este motivo" y ha añadido que "el calor mata y, además, si miramos los datos del informe MOMO, del Instituto Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad, en Córdoba, en el periodo estival, desde el 15 de mayo del 2025 al 30 de septiembre del 2026 se produjeron en Córdoba diez accidentes atribuibles al calor".

Al respecto, ha detallado, que "todos eran mayores de 65 años, pero en este año desde el 15 de mayo al 30 de septiembre se han producido 36, de los cuales 33 eran mayores de 65 años".

Por otra parte, el secretario ugetista ha insistido en que, en ocasiones, hay accidentes provocados por el calor que no computan como tales, y ha puesto el ejemplo de una persona que sufre un mareo por las temperaturas y cae desde una gran altura, "no contabilizaría como accidente por calor, aunque fue lo que motivó el accidente", ha asegurado.

Martín ha criticado la "falta de información" sobre los accidentes laborales graves y mortales que se producen en la provincia. "Entendemos que somos una parte primordial a la hora de investigar los accidentes. Los trabajadores y trabajadoras, que somos los que estamos en el tajo, los que realizamos las tareas, somos los que más conocimientos tenemos de cuáles son los problemas, los Nota de prensa riesgos a los que nos enfrentamos. Sin embargo, cuando hay un fallecimiento, a los únicos que no se llama es a los trabajadores", ha apostillado.