UGT y CCOO señalan que "dimisiones y destituciones" en el Hospital de Puente Genil (Córdoba) evidencian el "caos"

CÓRDOBA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos (SP) de Córdoba ha criticado que la situación en el Hospital de Puente Genil (Córdoba), "lejos de mejorar, no ha hecho sino empeorar, con destituciones y dimisiones provocadas por una gestión que sólo conduce al caos y del que los usuarios, junto a los propios profesionales, son los más perjudicados", mientras que el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, por su parte, ha afirmado que "el caos generado por la falta de personal" en el hospital "ha provocado las renuncias".

A este respecto y en una nota, la secretaria general de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha informado de "la reciente destitución de la supervisora de quirófano" que, según ha precisado, "se produjo sin el obligado previo aviso de 15 días y con carácter retroactivo, desde el pasado 1 de enero, algo no justificable en las formas, ni en el trato a una profesional de nuestra sanidad pública, a la que no se le dio ningún tipo de justificación para ello".

Por otra parte, Heredia ha afirmado que este pasado miércoles, "tras una conversación con el gerente del Hospital de Cabra, del que depende el pontanense, terminaron dimitiendo, tanto la coordinadora de Enfermería, como las dos supervisoras del hospital, ante la aceptación sin reparos del propio gerente".

Además, según ha señalado Heredia, "se da la circunstancia de que desde el Hospital de Puente Genil llevaban desde diciembre demandando, al menos, una nueva persona para supervisión, ya que las dos personas que terminaron dimitiendo por verse obligadas a tener que cubrir todas las guardias, algo que las estaba afectando personal y psicológicamente, se han terminado dando de baja por este motivo".

La responsable de Sanidad de UGT Córdoba ha explicado que la dimisión de los cargos intermedios del Hospital de Puente Genil "ha acarreado, asimismo, el despido de las personas que las estaban sustituyendo, por lo que en estos momentos el hospital carece de estos cargos, absolutamente necesarios para la gestión, supervisión, control y garantías de los profesionales del centro hospitalario".

La situación, según ha indicado Heredia, "no sólo se ceñiría al cese y dimisiones mencionados, que han provocado una situación en la que los profesionales no saben a dónde deben dirigirse en casos como el de la imposibilidad de incorporarse al puesto o cualquier problema o duda que se presente, o la falta de agendas o cartelería", sino que, además, "la apertura mínima de dos quirófanos, uno previsto para cirugía y otro que se improvisó a última hora para una operación de oftalmología, evidencian las enormes deficiencias que existen de personal".

Según ha lamentado la responsable sindical, el pasado miércoels, "de los ocho celadores que debe tener el centro hospitalario sólo había tres, mientras que los quirófanos se encontraban sin celadores y tuvieron que desplazar hasta estos a uno que se encontraba en consultas externas, dejando a ese servicio sin celador. La situación está tan al límite que para poder llevar a cabo la intervención de oftalmología tuvieron que llevar a un enfermero que se desplazó desde el Hospital de Cabra".

Heredia ha avisado que en UGT "no estamos dispuestos a seguir tolerando una situación que perjudica seriamente, no sólo a los profesionales del centro, que sufren una sobrecarga de trabajo inaceptable, algunos de los que se han dado de baja por depresión, o a los usuarios que ven mermada su atención sanitaria, sino también el buen nombre de un servicio público que es esencial para poder entender los derechos sociales básicos reconocidos en nuestra Constitución".

Ello, según ha concluido Heredia, también "afecta a la dignidad de una labor asistencial que, con estos comportamientos, está provocando que nuestros profesionales decidan irse fuera de nuestra tierra a trabajar en mejores condiciones, mejor considerados por otras administraciones, y mejor remunerados".

CCOO VE "CAOS"

Por su parte y en otra nota, el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha afirmado que "el caos generado por la falta de personal en el Hospital de Puente Genil ha provocado las renuncias de la supervisora y la coordinadora de Enfermería, el último capítulo de la insoportable sintuación que vive el centro sanitario".

La Sección Sindical de CCOO en el hospital pontanense ha señalado que, "después del cierre de los quirófanos por falta de anestesista y especialistas, y ante la imposibilidad de dar respuesta a las necesidades asistenciales con el personal disponible en este momento, ambas profesionales han decidido renunciar a sus cargos".

Este es, según ha indicado el responsable de la Sección Sindical de CCOO en el hospital, Francisco León, "el último capítulo de la serie de despropósitos que viene padeciendo el personal sanitario del hospital, que está afectando, no sólo a los profesionales, sino también a los usuarios y usuarias del centro sanitario, que cada día más ven cómo se deteriora el servicio que reciben".

León ha criticado que "los profesionales a los que les cumple el contrato el día 31 no han sabido hasta hace dos días si les iban a renovar", y ha lamentado que "finalmente los contratos solo se ofrezcan hasta mayo, en vez de por once meses, como se había comprometido la Consejería de Salud, porque entendemos que con un contrato de cuatro meses no se soluciona el grave problema de personal que tiene el hospital".

Además, CCOO ha insistido en "la necesidad de dar estabilidad a la plantilla" y para ello ha exigido "que se estabilicen como interinos vacantes los 7.000 contratos de refuerzo que ahora se van a prolongar hasta mayo, porque está más que demostrada su necesidad".

A este respecto, el responsable sindical ha apuntado que, "si no hubiera sido por la presión de CCOO y otros sindicatos es probable que estos contratos no se hubieran renovado, y que tampoco se hubiera retomado la actividad quirúrgica, que se ha anunciado que se reiniciará en febrero, aunque desconocemos en qué condiciones", ni tampoco "cuantos días, ni en qué especialidades, ni nada, con lo cual nos tenemos que realmente sea una apertura en falso".

Por otra parte, "la falta de personal está provocando numerosas bajas derivadas de la sobrecarga laboral, lo que agrava aún más la situación que se vive en el hospital", dado que "el personal está echando turnos de más porque no hay suficientes profesionales para cubrir los turnos y se están denegando permisos".

Desde CCOO se ha recalcado que no dejará de "luchar para que se cubran los puestos vacantes y las bajas", y por "dotar del suficiente personal a todos los servicios, para que se pueda ofrecer toda la cartera de servicios del hospital", a la vez que seguirá reclamando "que se cree un área sanitaria independiente entre los hospitales de Montilla y Puente Genil y su área de influencia, para poder ofrecer la calidad asistencial que se merece la ciudadanía".