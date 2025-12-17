UGT-A considera absolutamente insuficiente la medida para solventar la falta de médicos en Puestos de Difícil Cobertura

Archivo - Una sanitaria en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos de Andalucía ha considerado "absolutamente insuficiente" que la Administración trate de cubrir determinados puestos de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria "sólo y exclusivamente" ofertando una OPE por Concurso de Méritos para esos lugares que son catalogados como Puestos de Difícil Cobertura (PDC) basados en una norma de "hace ya bastantes años e ignorando que los profesionales necesitan otro tipo de incentivos".

Según ha señalado el sindicato en una nota de prensa, estas plazas que se ofertan han sido rechazadas en oposiciones anteriores por los profesionales y "nada parece indicar que ahora puedan ser ocupadas si no se añaden mejoras en el acceso a la formación especializada, retribuciones, carrera profesional, guardias o sustituciones entre otras cuestiones, que haga "más atractivo el ejercer en lugares alejados de grandes centros sanitarios, mal comunicados o simplemente donde el profesional no puede desarrollar su profesión igual que en otros sitios".

Además, los agentes sociales han añadido que con ello "no se va a la raíz del problema porque se sigue ignorando, además de esas necesidades que tienen los profesionales, otras poblaciones y especialidades que tienen exactamente las mismas dificultades para ser cubiertas", como son los facultativos especialistas de Área en los Hospitales Comarcales, o zonas de Atención Primaria donde es difícil encontrar profesionales que quieran ir a trabajar por otras cuestiones como el acceso a la vivienda, la población de referencia o la conflictividad social.

En definitiva, ha afirmado el citado comunicado, esto "simplemente es un parche que ni mucho menos va a solucionar los graves problemas asistenciales que no solo afectan" a médicos de familia o pediatras de atención primaria sino que se extiende a especialistas de hospitales, enfermería y otros profesionales que necesitan "más implicación de la administración y algo más que el parecer que están regalando una plaza en el sistema sanitario público andaluz".