UGT Córdoba critica una "nueva agresión" a vigilantes de seguridad en el Hospital de Cabra

Archivo - El Hospital Comarcal Infanta Margarita de Cabra. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Consumo y Movilidad (FeSMC) de UGT en Córdoba ha criticado este lunes que se haya producido "una nueva agresión a trabajadores del servicio de seguridad, en este caso a dos empleados que realizaban su cometido en el Hospital Comarcal Infanta Margarita de Cabra (Córdoba)".

Según ha explicado el sindicato en una nota, "los hechos tuvieron lugar a las 1,50 horas de la pasada madrugada, cuando dos vigilantes de seguridad que prestaban servicio en el Área de Urgencias fueron agredidos por tres usuarios que estaban protagonizando conductas incívicas y alterando el orden público en la entrada del servicio".

Ante ello, "los vigilantes recriminaron la actitud de estas personas y, de manera repentina, fueron agredidos, resultando ambos con numerosas contusiones, por lo que tuvieron que ser atendidos tras el incidente". De los tres implicados en la agresión, "dos de ellos fueron detenidos y trasladados a dependencias de la Policía Nacional para la instrucción de las correspondientes diligencias".

UGT-FeSMC de Córdoba ha condenado "rotundamente este nuevo episodio de violencia contra profesionales de la seguridad privada, que desarrollan una labor esencial para garantizar la convivencia y la seguridad en centros sanitarios".

Además, el sindicato ha recordado que "no es la primera vez que se producen agresiones de este tipo" y ha considerado "intolerable que estos trabajadores continúen desempeñando sus funciones sin los medios y la protección adecuada".

Por ello, la federación sindical de UGT ha anunciado que dará traslado de estos hechos a la Junta de Andalucía, "reclamando más medios materiales y humanos, así como una mayor protección jurídica para los vigilantes de seguridad que prestan servicio en centros sanitarios".

El responsable de Seguridad de UGT en la provincia, Rafael Sierra, junto al presidente del comité de empresa de Securitas, Luis Fernández, han condenado enérgicamente estas agresiones y han reiterado "la necesidad urgente de reforzar la seguridad y el respaldo legal a estos profesionales". Por su parte, el personal de seguridad agredido procederá a interponer la correspondiente denuncia de los hechos.