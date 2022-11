UGT-A critica "los sistemáticos incumplimientos" del convenio de la Escuela de Salud Pública

GRANADA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT Andalucía, Carmen Castilla, y de Servicios Públicos del sindicato en la comunidad, Antonio Tirado, han encabezado una asamblea de trabajadores en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), en la que los profesionales han denunciado "los sistemáticos incumplimientos" del convenio.

También "falta de contratación, sin que se estén aplicando los mínimos criterios de reposición, por lo que la Escuela ha perdido ya más de un centenar de puestos de trabajo", según ha señalado tras la asamblea la UGT en una nota de prensa. De los 150 trabajadores que son, se han contratado doce de reposición, han detallado desde el sindicato.

Los trabajadores temen, además, según han agregado desde el sindicato, que la Junta "trate de integrar" la EASP "en otros organismos públicos, lo que la haría perder el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud como centro colaborador internacional de formación e investigación de profesionales de la salud".

"No es de recibo que los profesionales, más que cualificados, de la Escuela Andaluza de Salud no puedan acceder a carrera profesional, a cursos de formación, y además no se les aplique correctamente los complementos salariales", ha señalado Castilla al hilo de esta "asamblea inversa, en la que hemos venido a escuchar a los trabajadores" para transmitirle al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "cuáles son las reivindicaciones de unos grandes profesionales que hacen una labor callada, pero que incide mucho en la salud de los andaluces y en general de los españoles".