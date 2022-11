UGT-A exige crear juzgados específicos sobre siniestraliedad laboral ante su "incesante crecimiento".

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía reclama crear juzgados específicos sobre siniestraliedad laboral ante su "incesante crecimiento", así como pedir al Gobierno central y andaluz medidas urgentes que pasen por endurecer las sanciones a las empresas que incumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que agilizar los juicios contra los responsables de los accidentes laborales.

Además, en un comunicado, UGT-A propone crear una figura a nivel estatal que se ocuparía, entre otras cuestiones, de visitar empresas y asesorar en materia de seguridad y salud en el trabajo en las pymes y micro pymes, así como dotar a la Inspección de Trabajo de mayores recursos, tanto humanos como materiales, para vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

Analizando los datos, el sindicato ha apuntado que los accidentes de trabajo con baja en Andalucía hasta el mes de septiembre han crecido un 11,93% con respecto al mismo mes del año pasado, manteniéndose esta tendencia desde el mes de enero.

También crecen los accidentes de trabajo en jornada un 9,97% y es preocupante el incremento de los accidentes de trabajo 'in itinere' --camino de ida y vuelta del trabajo--, 26,09% con respecto a septiembre de 2021 y el incremento de los accidentes mortales in itinere en un 4,35%. "Es imprescindible que las empresas realicen un plan de movilidad que evite este tipo de accidentes, mitigue en gran medida los riesgos psicosociales y mejore la emisión de gases con efecto invernadero a la atmósfera", ha demandado.

Los accidentes de trabajo graves crecen un 5,42% con respecto a septiembre del año pasado. Llama la atención que los 875 accidentes graves que se producen en Andalucía son el 24,69% del total que se producen en España.

En Andalucía los accidentes mortales disminuyen con respecto al mismo mes del año pasado (-3,85%). La tendencia en estos últimos meses es que se están igualando los fallecimientos por accidentes de trabajo con respecto al año pasado, y se intuye que la cifra va a terminar siendo superada. Del total de las 623 muertes en el trabajo que se producen en España, el 16,05% de ellas se producen en Andalucía

Por sectores destaca el incremento del 61,54% de los accidentes graves en agricultura, con un espectacular incremento del 91,30% a nivel nacional y un incremento del 200% de accidentes mortales 'in itinere' en la comunidad; incremento de un 300% de los accidentes 'in itinere' en el sector industrial; el incremento de los accidentes 'in itinere' con baja en el sector de la construcción y del sector servicios, del 29,37% y 27,58% respectivamente.

Hasta el mes de septiembre de 2022 la provincia de Málaga es la que acumula un número mayor de mortalidad laboral, con 22 fallecidos, seguida por las provincias de Sevilla, con 20, y Almería, con 17.

Hasta el mes de septiembre de 2022 que se siguen produciendo accidentes de trabajo mortales los primeros días de contratación, con 13 trabajadores que han perdido la vida en los primeros 21 días de trabajo, dándose la circunstancia de que la mayoría de ellos tenían un contrato eventual o de obra y servicio (5 de ellos han perdido la vida el primer día de trabajo).

La causa mayoritaria de fallecimiento en accidente de trabajo son las patologías no traumáticas (infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas), suponiendo el 34% de las mismas.

En relación a las Enfermedades Profesionales, en Andalucía sigue existiendo una infradeclaración de las mismas. Andalucía tiene un 15,79% de asalariados del total del territorio español, sin embargo, solo declara el 5,45% de los partes de Enfermedades Profesionales hasta el mes de octubre con respecto a la totalidad del país. Hasta el mes de octubre se han declarado 1.038 enfermedades profesionales en Andalucía.